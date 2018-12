Varese | quattro minorenni aggrediscono conducente bus | denunciati

Varese - aggrediscono autista di autobus : denunciati quattro 15enni ubriachi : Hanno aggredito il conducente di un autobus, intorno alla mezzanotte di sabato, alla fermata di via Monti a Busto Arsizio. quattro minorenni, ubriachi e senza biglietto, sono stati denunciati per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. Uno di loro è stato denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale, avendo rivolto pesanti insulti agli agenti. Sul suo cellulare aveva il video di ciò che era accaduto. Come riporta ...

Varese - 15enne torturato : in manette quattro ragazzini : Sono finiti in manette e al carcere minorile Beccaria di Milano i quattro minorenni che lo scorso 9 novembre avrebbero sequestrato e torturato un 15enne a Varese. Uno di loro, in realtà, era già stato fermato e arrestato per pericolo di fuga tre giorni fa.Gli inquirenti hanno accertato che la giovanissima vittima è stata minacciosamente avvicinata dai quattro coetanei e portata in un garage poco distante. Qui, per circa tre ore e mezzo, è stato ...

Varese - quattro arresti per il 15enne sequestrato e picchiato : a ragazzi di 14 e 15 anni contestato il reato di tortura : La procura ha individuato i responsabili dell'aggressione del 9 novembre. La vittima legata a una sedia, denudata, picchiata con un bastone. Gli hanno versato addosso acqua gelata e sapone negli occhi e lo hanno minacciato di morte

Varese - un 15enne sequestrato per ore e torturato da quattro coetanei : Rinchiuso in un garage, sarebbe stato legato a una sedia con dei fili elettrici, picchiato e minacciato con un coltello puntato alla gola

Varese - quindicenne rapito - picchiato e seviziato in un garage da quattro coetanei : Tre ore e mezza in balia di quelli che credeva amici. È accaduto lo scorso 9 novembre ad un 15enne di Varese che è stato condotto da un gruppo di quattro coetanei in un garage e lì, dalle 13.30 fino alle 17, legato ad una sedia con dei fili elettrici, spogliato, percosso ed umiliato in vari modi. A quanto pare la banda di minorenni voleva estorcergli informazioni riguardo ad un suo amico che aveva un debito di pochi euro con questi ragazzini ...