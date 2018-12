Varese | aggrediscono autista di autobus | denunciati quattro 15enni ubriachi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Hanno aggredito il conducente di un, intorno alla mezzanotte di sabato, alla fermata di via Monti a Busto Arsizio.minorenni,e senza biglietto, sono statiper lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. Uno di loro è stato denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale, avendo rivolto pesanti insulti agli agenti. Sul suo cellulare aveva il video di ciò che era accaduto.Come riportaNews, secondo gli accertamenti degli agenti ihanno insultato, strattonato e spintonato a terra l’dopo che questi li aveva invitati a utilizzare la vicina biglietteria automatica per il tagliando. Approfittando della situazione il gruppetto è quindi salito sul mezzo come se niente fosse. Dolorante a una gamba dopo l’accaduto, il conducente – prima di essere portato in ospedale per le cure del caso – ha ...