VAR IN ROMA-INTER | ROCCHI MINACCIA QUERELE Superato limite di cronaca | ' Distinguere

VAR - Michael Fabbri fermato dopo Roma-Inter. Ma sarà internazionale : Ha avuto una settimana particolarmente intensa l'arbitro di Ravenna Michael Fabbri: da domenica sera è stato - insieme al collega più illustre Rocchi - al centro di polemiche roventi per il mancato ...

Roma - Di Francesco : 'Noi penalizzati - perché non usano il VAR?' : Roma - ' Obiettivamente ci sono stati tanti errori nei nostri confronti. Si è parlato della disponibilità del Var come aiuto, ma perché non farsi aiutare? '. Eusebio Di Francesco torna così sull'...

Cagliari-Roma – Dal VAR alle scelte tecniche - Di Francesco sincero : “non voglio prendermi alibi - ma ci sono stati degli errori” : Le parole di Di Francesco alla vigilia della sfida tra Cagliari e Roma: il tecnico giallorosso sincero e diretto “Var? Rimpianti potrebbero essere mille. Non voglio prendermi alibi ma ci sono stati molti errori nei nostri confronti. Ma perché non farsi aiutare dal Var? Almeno guardarsi gli episodi con attenzione, poi ci sono errori così evidenti…si chiede scusa ma alla fine chi ci rimette sono gli allenatori e le partite, ...

Roma - Di Francesco : “Questa squadra sta crescendo. Manolas è in dubbio e sul VAR…” : Roma DI Francesco – Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita esterna contro il Cagliari. Di Francesco ha parlato inizialmente della partita: “Il Cagliari può essere l’opportunità per fare il salto mentale. Con l’Inter abbiamo avuto una grande reazione mentale ma certe partite si devono andare a chiudere. Io partite […] L'articolo Roma, Di Francesco: “Questa squadra ...

VAR Roma-Inter - la Lazio non ci sta : “Noi penalizzati l’anno scorso” : VAR ROMA Lazio, CONTINUANO LE POLEMICHE- Chiunque pensasse, nell’estate del 2017, che l’introduzione del Var in campionato avesse cancellato le polemiche, sarà rimasto deluso. Un po’ tutti ci siamo illusi che con la tecnologia gli errori potessero essere cancellati, ma nella scorsa stagione ci abbiamo messo poche settimane per capire che effettivamente non sarebbe stato […] L'articolo Var Roma-Inter, la Lazio non ci sta: “Noi penalizzati ...

Roma-Inter e le polemiche sul VAR - Rizzoli interviene : “si è trattato di errore umano - non di protocollo” : Roma-Inter fa ancora discutere, il designatore Nicola Rizzoli è intervenuto per spiegare il proprio punto di vista sul caso del rigore su Zaniolo Nicola Rizzoli è stato chiamato a difendere il Var all’indomani di un weekend funesto per la tecnologia. Dopo Roma-Inter e le gaffe del duo Rocchi-Fabbri, il designatore si è trovato in una situazione scomoda, nella quale si è districato comunque bene. “C’è poco da parlare di ...

Dopo Roma-Inter l’Aia punta ad allargare il protocollo VAR : Pressing sull'Ifab per ottenere la possibilità di selezionare un gruppo di arbitri (anche tra gli ex) che si occupino solo del Var L'articolo Dopo Roma-Inter l’Aia punta ad allargare il protocollo Var è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma-Inter - Rizzoli : 'Errore umano - non di protocollo. Il VAR va utilizzato meglio' : Nicola Rizzoli , designatore degli arbitri, parla a Sky Sport al Galà del Calcio , tornando sui fatti di Roma-Inter di ieri sera: 'C'è poco da parlare di episodi. Ci sono situazione in cui si può sbagliare. Eviterei di parlare di protocollo, capita di ...

Roma-Inter - è caos VAR : secondo Nicchi e De Marco errore clamoroso : “Non ho niente da dire tranne che prendere atto che c’è stato questo errore inconcepibile di cui si occuperà il designatore“: sono le parole che indicano la netta posizione del presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, all’Adnkronos in merito all’episodio accaduto in Roma-Inter con il fallo da rigore in area di D’Ambrosio su Zaniolo che l’arbitro Rocchi e l’addetto al Var Fabbri hanno ...

VAR ROMA-INTER - NICCHI : "RIGORE ZANIOLO ERRORE INCONCEPIBILE"/ Video - Casarin : 'Protocollo ridicolo' - IlSussidiario.net : Var ROMA-INTER, NICCHI , Aia, : 'rigore non dato su ZANIOLO? ERRORE inconcepibile". Il Capo degli Arbitri contro Rocchi e Fabbri, 'prenderemo provvedimenti'

Rigore Zaniolo in Roma Inter - Nicchi : 'Errore inconcepibile del VAR' : Anche il presidente degli arbitri Marcello Nicchi ha parlato della svista del Var sul fallo da Rigore di D'Ambrosio su Zaniolo in Roma-Inter . "Non capisco come si sia potuto fare un errore del genere,...

I tifosi della Roma furiosi : "VAR-gogna". Nicchi : "Errore inconcepibile" : Francesco Totti ai microfoni di Sky Sport e della Rai non ci è andato giù per il sottile accusando il direttore di gara e chi era designato al Var. Al termine del match anche Luciano Spalletti ha ...