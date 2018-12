Valentino Rossi e le emozioni del Monza Rally Show 2018 | il VIDEO social del pilota

MotoGp - tutto lo stupore di Jorge Lorenzo : “Valentino Rossi mi ha scioccato…” : Il pilota maiorchino ha parlato in una lunga intervista anche di Valentino Rossi e Dani Pedrosa, esprimendo il proprio punto di vista sui propri rivali Archiviato il 2018, Jorge Lorenzo è pronto adesso a vivere una nuova esaltante stagione, conoscendo una nuova realtà. Il maiorchino infatti passerà alla Honda, sfidando il campione del mondo Marquez con la stessa sua moto. AFP/LaPresse I tre successi ottenuti con la Ducati sono un ottimo ...

MotoGp - Lorenzo all’attacco : “sono l’unico che ha vinto un titolo contro Marquez - anche se quell’anno Valentino Rossi…” : Il pilota maiorchino ha parlato per la prima volta dopo il passaggio alla Honda, esprimendo le proprie sensazioni sul prossimo duello con Marquez Il contratto con la Ducati non è ancora scaduto, per questo motivo Jorge Lorenzo non ha commentato le due sessioni di test svolte qualche settimana fa prima a Valencia e poi a Jerez. Ph. Twitter Lorenzo Il 31 dicembre si esaurirà il suo accordo con il team di Borgo Panigale, dal giorno successivo ...

Monza Rally Show 2018 – Valentino Rossi mette le cose in chiaro : “se ho lasciato vincere Cairoli? Ecco la verità” : Il pesarese è stato battuto nel MasterShow da Tony Cairoli, riuscito a sorprendere il Dottore proprio nella prova conclusiva del Monza Rally 2018 Settima vittoria per Valentino Rossi nel Monza Rally Show, il pilota pesarese si è preso anche l’edizione 2018 senza dare la possibilità ai propri avversari di mettergli i bastoni tra le ruote. Anche il professionista Suninen ha dovuto alzare bandiera bianca, cedendo allo strapotere del ...

Monza Rally Show 2018 – Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello come Romeo e Giulietta : sotto al ‘balcone’… i tifosi [VIDEO] : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello scherzano e ridono con i fan: la bella e simpatica coppia affacciata dal motorhome del Dottore al Monza Rally Show 2018 E’ terminato lo spettacolo del Monza Rally Show 2018: Valentino Rossi ha conquistato la sua settima vittoria, confermandosi re indiscusso della gara a quattro ruote sul circuito brianzolo. Dopo il record di sei vittorie dello scorso anno, il campione di Tavullia è ancora più ...

MotoGP – Valentino Rossi ‘smaschera’ Bagnaia : “mi vuole fregare! Sono tutti emozionati - ma poi in pista vogliono battermi” : Valentino Rossi ironizza sull’emozione di Pecco Bagnaia: il ‘Dottore’ è ben conscio delle abilità del pilota dell’Academy che in pista sarà un avversario in più da battere Intervistato ai microfoni di Sky Sport 24, Valentino Rossi ha risposto a diverse domande su ciò che lo aspetta durante l’offseason e la preparazione in vista della nuova stagione. Una domanda in particolare ha fatto sorridere il ...

Dalla fede interista alla vittoria nel Monza Rally Show - Valentino Rossi : “ora vacanza! A Sepang voglio che la Yamaha…” : Intervistato ai microfony di Sky Sport, Valentino Rossi parla della sua fede interista e del successo nel Monza Rally Show, senza trascurare un pensiero ai test di Sepang e alle migliorie della Yamaha per il 2019 Il 2018 di Valentino Rossi si è finalmente concluso. Archiviata la stagione di MotoGP, il ‘Dottore’ ha firmato la doppietta ne ‘La 100 km dei Campioni’ al ranch e nella gara automobilistica del Monza Rally ...

Monza Rally Show - polemica sul successo di Valentino Rossi : il Dottore ha guidato una WRC Plus. Novità nel 2019? : Valentino Rossi ha letteralmente dominato il Monza Rally Show, ponendo il suo settimo sigillo sulla celebre classica che si svolge presso l’Autodromo brianzolo, uno dei cuori pulsanti dell’automobilismo italiano. Il Dottore ha vinto tutte le nove prove speciali, concludendo con 1’07” di vantaggio su Teemu Suninen. Il centauro di Tavullia, affiancato dal navigatore Carlo Cassina, è reduce da una stagione difficile in ...

Monza Rally Show 2019 – Sarà rivoluzione per premiare lo spettacolo? Le proposte dell’organizzazione che ‘fanno fuori’ Valentino Rossi : Poco spettacolo al Monza Rally Show 2018? Tony Cairoli alza un polverone, l’organizzazione della competizione risponde alle critiche Percorso netto per Valentino Rossi al Monza Rally Show 2018. Il pilota pesarese ha dominato durante la competizione brianzola, insieme agli altri piloti al volante delle Ford Fiesta WRC Plus, mettendo in mostra la differenza di cavalli di queste vetture rispetto, ad esempio, all’auto di Tony ...

Monza Rally Show 2018 – Magico Cairoli - nella finale del Master Show battuto a sorpresa Valentino Rossi : Tony Cairoli a sorpresa batte Valentino Rossi nella super-finale del Master Show del Monza Rally Show 2018 nella super-finale del Master Show del Monza Rally Show 2018, disputata tra Valentino Rossi e Tony Cairoli, a vincere è il 33enne di Patti. Il pilota siciliano, nonostante i 90 Cv in meno della sua Hyundai i20 WRC, ha dato spettacolo battendo a sorpresa il nove volte campione del mondo pesarese e la sua Ford Fiesta WRC Plus. Dopo che ...

Monza Rally Show - Valentino Rossi vince per la settima volta : Per la quarta volta consecutiva - la settima in carriera - Valentino Rossi ha conquistato la vittoria al Monza Rally Show. Il pilota di Tavullia ha dominato dall'inizio alla fine, tanto da essere il più veloce in tutte e nove le prove speciali, relegando il suo diretto rivale, il finlandese Teemu Suninen, in seconda posizione con un distacco di oltre un minuto. Terza posizione per l'altra Ford Fiesta WRC Plus di Brivio, staccato però di due ...

Valentino Rossi vince il Rally di Monza per la settima volta in carriera - 5° Tony Cairoli : Il nove volte campione del mondo di motocross ha anticipato di appena otto decimi la Ford Fiesta Wrc di Marco Bonanomi , +2'53"2, , che nel finale ha avuto un problema al freno a mano. Il Rally di ...

Monza Rally Show 2018 – La fidanzata di Valentino Rossi celebra la vittoria del suo ‘eroe’ : il gesto di Francesca Sofia Novello [FOTO] : Francesca Sofia Novello sul circuito brianzolo del Monza Rally Show celebra la settima vittoria del fidanzato Valentino Rossi nella competizione motoristica Valentino Rossi in questa edizione del Monza Rally Show è stato accompagnato dalla fidanzata Francesca Sofia Novello. Dopo averlo seguito in tutte le prove, la bellissima modella ha potuto festeggiare il settimo titolo del pilota pesarese non solo con la sua presenza in pista, ma anche ...