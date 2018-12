Vacanze di Natale senza compiti a casa | la circolare che piace anche ai pediatri

Scuola - Bussetti : "Meno compiti per le Vacanze di Natale - i ragazzi stiano in famiglia" : La circolare arriverà in questi giorni. Perché la diminuzione dei compiti? "Gravano sugli impegni delle famiglie"

Il ministro Bussetti : “Meno compiti per le Vacanze di Natale. I ragazzi stiano con la famiglia” : Meno compiti per le vacanze per permettere ai ragazzi e ai bambini di passare più tempo in famiglia. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, spiegando che invierà una circolare ai dirigenti: “Vorrei sensibilizzare il corpo docente e le scuole ad un momento di riposo degli studenti e delle famiglie affinché vengano diminuiti i compiti durante le vacanze natalizie”. La circolare, ha spiegato il ministro, ...

La circolare del ministro dell'Istruzione : "Meno compiti per le Vacanze di Natale" : "Vorrei sensibilizzare il corpo docente e le scuole ad un momento di riposo degli studenti e delle famiglie affinché vengano diminuiti i compiti durante le vacanze natalizie". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti incontro con il Garante per l'infanzia.Bussetti ha annunciato per i prossimi giorni una circolare "per la diminuzione dei compiti durante le vacanze, compiti che gravano sugli impegni delle famiglie e quindi ...

Influenza - picco durante Vacanze di Natale?/ Ultime notizie : in 9 regioni superata soglia epidemica nazionale - IlSussidiario.net : Influenza, picco durante vacanze di Natale? Bollettino dell'Istituto superiore di sanità e Ultime notizie: in 9 regioni superata soglia epidemica nazionale

L’influenza avanza : si rischia il picco durante le Vacanze di Natale : Nella settimana tra il 26 novembre e 2 dicembre sono state colpite dall’influenza ben 152mila persone, per un totale di 647mila casi dall’inizio della sorveglianza: lo ha rilevato l’ultimo bollettino InfluNet pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità, secondo cui è possibile che il picco arrivi tra dicembre e gennaio, proprio nel periodo delle vacanze di Natale. Il livello di incidenza è arrivato a 2,52 casi per mille ...