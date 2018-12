Usb | continua politica sfratti senza fornire soluzione abitativa

romadailynews

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Roma – “Questa mattina in ossequio alle direttive ricevute dal ministro Salvini, la giunta Raggi ha dato il via allo sgombero dello stabile dell’ex Penicillina sito sulla via Tiburtina. Una enorme kermesse, annunciata e proclamata da mesi, avvenuta in grande stile con un impiego di forze assolutamente inusuale, messa in atto nei confronti di un immobile in realta’ semi deserto.ladeglie degli sgomberi a seguito dei quali nessunaviene fornita, come nessuna prospettiva di utilizzo viene promossa per gli stabili lasciati all’abbandono. Il quartiere restera’ privo di servizi, lavoro e case popolari”. Lo comunica in una nota l’Asia Usb.“Gli ex occupanti si trasferiranno in altre occupazioni poiche’ la loro situazione di marginalita’ economica e sociale non avra’ trovato ...