Uomini e donne in prima serata | anticipazione pazzesca su Maria De Filippi | non ci sarà

Uomini e Donne - trono over - Gemma : "Paolo esteticamente non mi piace - Rocco sì" : La dama torinese torna sui suoi passi, congeda Paolo e torna da Rocco. Caos in studio tra Barbara, Luisa e Alessio.

BARBARA DE SANTI VS ALESSIO / Uomini e donne - scoppia lite tra i due : 'c'è stato solo un bacio a stampo' : BARBARA De SANTI smentisce le insinuazioni di ALESSIO dandogli del bugiardo, stesse parole anche per Valentina: oggi nel Trono Over di Uomini e donne.

Uomini e Donne : diretta puntata del 10 dicembre : Un'altra settimana è appena iniziata e così anche la programmazione televisiva. E dopo la pausa del fine settimana, anche Uomini e Donne è pronto per iniziare con puntate ricche di emozioni e colpi di scene. Oggi, 10 dicembre 2018, alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda la nuova puntata del Trono Over con Gemma Galgani che regna ormai sovrana le emozioni del dating show più seguito d'Italia....Continua a leggere

Uomini e donne : Trono over - puntata di lunedì 10 dicembre 2018 : Uomini e donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:45. Nella trasmissione si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino, Mario Serpa e Jack Vanore. Uomini e donne: anticipazioni puntata lunedì 10 dicembre ...

Trono Over Uomini e Donne - Sossio sbotta : “Non sono uno str**zo” : Sossio Aruta del Trono Over di Uomini e Donne criticato: la sua risposta In queste ultime ore Sossio Aruta di Uomini e Donne è finito nell’occhio del ciclone. Il motivo? Molti fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi hanno espresso sui socialn diverse perplessità su questo ritorno di fiamma tra il cavaliere e Ursula Bennardo, insinuando che questa loro relazione durerà ben poco. Difatti in tanti sono già pronti ...

BOOM! Uomini e Donne in prima serata con le scelte dei tronisti : Uomini e Donne Maria De Filippi è pronta a far sbarcare in prima serata il suo Uomini e Donne. DavideMaggio.it è in grado di rivelarvi in anteprima le modalità dello “sbarco”. Ad occupare le quattro/sei serate, al momento in programma, dovrebbero esserci le scelte dei tronisti del programma, ovvero Andrea Cerioli, Iván González, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Teresa Langella. Verrà proposta in prime time la ...

Uomini e donne - Gemma Galgani e quel messaggio di cordoglio per Corinaldo : ricoperta di insulti : La tragedia avvenuta nella discoteca di Corinaldo nella nottata di venerdì 7 dicembre ha colpito proprio tutti. In molti, infatti, al sentire la notizia, hanno riversato sui social messaggi di ...