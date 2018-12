Università Roma Tre a "lezione" di Nissan Leaf : ... delle zero emissioni e del comfort di guida.'Lo sviluppo della mobilità elettrica avrà un impatto determinante sull'economia italiana, perché in grado di innescare una vasta gamma di filiere ...

UNIVERSITA' L'AQUILA A ROMA PER CONVEGNO SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE : Ovvero l'operatore clinico la cui esperienza nella gestione della complessità e il cui intuito hanno dato solide basi alla storia della Medicina, scienza interattiva ed empirica per eccellenza'. La ...

Università Roma Tre acquista dal Comune immobili per 18 milioni : L'Università Roma Tre diventa proprietaria di una serie di immobili e dei terreni su cui sorge buona parte della struttura dell'ateneo, in zona San Paolo. Una transazione di circa 18 milioni di euro ...

Roma - all'Università Tor Vergata 2 milioni per ricerca su kit diagnostici : Arriva all'università di Tor Vergata un finanziamento di 2 milioni di euro per realizzare kit diagnostici e biosensori geneticamente codificati. L'obiettivo è stato raggiunto da Francesco Ricci, ...

Fisica : il DPF Instrumentation Award 2018 a Rinaldo Santonico - Professore Onorario dell’Università di Roma Tor Vergata e ricercatore INFN : L’American Physical Society (APS) ha assegnato il DPF Instrumentation Award 2018 a Rinaldo Santonico, Professore Onorario dell’Università di Roma Tor Vergata e ricercatore dell’INFN, per lo sviluppo delle Resistive Plate Chambers (RPC, rivelatori veloci a singola gas gap) e la loro applicazione in un’ampia varietà di esperimenti da LHC alla Fisica dei raggi cosmici. Sin dall’idea iniziale del 1981, Santonico e il suo gruppo hanno continuato a ...

Università La Sapienza di Roma assume : come partecipare ai concorsi : L’Università degli Studi di Roma La Sapienza ha indetto nuovi concorsi pubblici volti all'assunzione a tempo indeterminato di personale in area tecnica e amministrativa. I diversi bandi sono rivolti sia ai laureati che ai diplomati e per partecipare alle selezioni c'è tempo fino al 22 novembre.Continua a leggere

Roma - negazionismo sul clima in due convegni all'Università e al Senato : Il riscaldamento globale? Una "gigantesca fake news". L'aumento delle temperature sul globo terracqueo? Copritevi, "ci aspettano almeno 90/100 mila anni di freddo". Gli uragani? Nessun problema: "Quelli forza 4 non sono aumentati, anzi sono diminuiti". Pillole di negazionismo allo stato puro estratte da due convegni sul clima. Nello stesso giorno, in luoghi diversi ma con più o meno gli stessi protagonisti. Professori che ripropongono in ...

Roma - ricercatore universitario denuncia concorso truccato e poi si suicida : Aveva costruito da solo la pistola che ha poi usato per togliersi la vita, il ricercatore universitario , Luigi Vecchione . Mercoledì scorso, Luigi non ha retto l'ingiustizia subita e ha deciso di ...

Università Cattolica : Roma - lunedì colloquio sul Ssn con il sottosegretario alla Salute Bartolazzi per l'Opening evening dell'Altems : ... Rocco Bellantone, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica; Domenico Bodega, preside della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica, e Fabrizio Vicentini, ...

Roma - 'Ecco come fabbricare una bomba in casa' : così il professore universitario dava lezioni sul web : I dosaggi esatti degli ingredienti. E tutte le accortezze necessarie per preparare una bomba domestica. Aveva diffuso una vera e propria guida per aspiranti terroristi sul suo sito internet, come se ...

Maltempo a Roma : lezioni sospese nelle Università. Le decisioni di Sapienza - Roma Tre e Tor Vergata : Dopo la chiusura delle scuole a Roma e anche nei comuni della provincia della Capitale , è arrivata la notizia anche del mondo delle università per domani, lunedì 29 ottobre. La prima a dare la ...

OPERA ALL’UNIVERSITA’/ “Le stagioni” di Haydn alla Sapienza di Roma : La grande OPERA approda all'università: Le stagioni di Joseph Haydn all'Istituzione universitaria dei concerti di Roma, ce ne parla in questo articolo GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 07:25:00 GMT)WEST SIDE STORY/ L'OPERA di Bernstein inaugura la stagione 2018-19 di Santa CeciliaLETTURE/ Renato Zero, un Romanzo-biografia che svela il mistero dell’arte

Il Presidente nazionale di Rinnovamento dello Spirito Salvatore Martinez docente presso la Ponfiticia Università della Santa Croce a Roma : ... e con applicazioni alle dimensioni dell'ecumenismo, del dialogo interculturale, della comunicazione, dell'economia e della politica per un nuovo e distintivo impegno personale nella Chiesa e nel ...