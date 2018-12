Una toccante storia d' amore nel bel mezzo del conflitto siriano | Bury Me | My Love è in

eurogamer

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Considerando i premi vinti, la nomination ai BAFTA nella categoria Game Beyond Entertainment e la buonissima accoglienza riservata al lancio delle versioni mobile forse avete già sentito parlare diMe, My. In caso contrario aprite bene le orecchie perché il titolo realizzato da The Pixel Hunt, Figs e ARTE è in arrivo su PC e Switch.Me, Myvuole raccontare unad'dolceamara che coinvolge delle persone normali che si trovano alle prese con circostanze decisamente straordinarie. Una coppia di innamorati separati dal, con il marito costretto a rimanere inalmentre la moglie cerca di fuggire verso l'Europa incontrando situazioni al limite e scenari estremamente pericolosi.Unache viene raccontata attraverso i messaggi degli smartphone, in una idea estremamente interessante e riuscita.Read more…