Un falso problema per una bonaria campagna di consenso

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Quanti compiti posso assegnare, caro Babbo Natale, ai miei studenti per le prossime vacanze natalizie? Se suggerirò un romanzo da leggere e una versione di latino a Peppino, mentre alla classe di Rosa darò da ripassare il teorema di Pitagora perché con il touch screen che ha ricevuto per il compleanno ricorda difficilmente le regole della geometria, non riceverò io i regali sperati? Simile al cavolfiore bollito, il mio cervello stanco cerca di individuare ildei compiti e quanto questi possano offuscare le luci dell'alberto addobbato in sala.Avrei piuttosto avuto bisogno sul finire del 2018, caro Babbo Natale, di una diagnosi, di una diagnosi qualsiasi sul disagio e i problemi che l'istruzione oggi attraversa dalla scuola all'università, fosse pure servita a lenire il mio sconforto. Questo è rappresentato dallo scarso investimento del ...