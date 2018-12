Ultime Notizie Roma del 10-12-2018 ore 17 | 10

Inter - Luciano Spalletti : 'Vecino e Nainggolan out'/ Ultime Notizie - sfida al PSV : 'Serve concentrazione' : Inter, Luciano Spalletti: 'Vecino e Nainggolan out'. Ultime notizie, sfida al PSV in Champions League: 'Serve concentrazione'.

Scuola - stipendi docenti e ATA Ultime Notizie : ecco quali aumenti nel 2019 : Dopo il primo via libera alla Camera dei Deputati, la Legge di Bilancio 2019 è approdata quest’oggi in Senato per il suo esame. In merito al comparto Scuola, l’attenzione è rivolta alle risorse stanziate per il rinnovo del contratto collettivo nazionale relativo al triennio 2019-2021, oltre che per la copertura dell’elemento perequativo dal 1° gennaio 2019 e l’indennità di vacanza contrattuale. In merito ai fondi per ...

Bologna - laser su aereo in arrivo "abbaglia" pilota EasyJet/ Ultime Notizie : atterraggio regolare ma... : Bologna, laser su aereo in arrivo "abbaglia" pilota EasyJet: atterraggio regolare ma... Le Ultime notizie sulla disavventura avvenuta ieri sera

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Corinaldo : altri due arresti - ipotesi banda di rapine - 10 dicembre 2018 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Continuano le indagini per la strage in discoteca, ipotesi banda per rapine nel locale , 10 dicembre 2018, .

Pavia - spray al peperoncino in una scuola superiore : trenta ragazzi intossicati - Ultime Notizie Flash : In una scuola superiore di Pavia qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino all'interno dello spogliatoio della palestra

REGGIO EMILIA - INCENDIO IN UN PALAZZO : 2 MORTI E 40 INTOSSICATI/ Ultime Notizie - allarme cantine occupate - IlSussidiario.net : REGGIO EMILIA, INCENDIO in un PALAZZO di quattro piani: 2 MORTI e 2 bambini feriti gravi. Ultime notizie, circa 40 intossicate. allarme cantine occupate.

Khashoggi - le sue parole prima del delitto 'Non respiro'/ Ultime Notizie - gli audio : smembrato con una sega - IlSussidiario.net : Khashoggi, spuntano gli audio del delitto: le Ultime parole del giornalista prima di essere ucciso 'Non posso respirare'. Ultime notizie.

Reggio Emilia - incendio in un palazzo : 2 morti e 40 feriti/ Ultime Notizie : molti intossicati - 2 bambini gravi - IlSussidiario.net : Reggio Emilia, incendio in un palazzo di quattro piani: 2 morti e 2 bambini feriti gravi. Ultime notizie, circa 40 persone rimaste intossicate.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : continuano le indagini per la strage in discoteca - 10 dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: continuano le indagini per la strage in discoteca. strage della Follia a Paternò , 10 dicembre 2018, .

Nadia Toffa cancro Ultime Notizie : domanda ai fan che piace a Emma e Alessandra : ultime notizie Nadia Toffa: il cancro non ferma la Iena più amata d’Italia Non abbiamo notizie sulle condizioni di salute di Nadia Toffa: come sapete, la Iena e conduttrice ha il cancro e lotta giorno dopo giorno contro questa orrenda malattia portando testimonianza di positività e determinazione a tutti coloro che la seguono. Sappiamo però […] L'articolo Nadia Toffa cancro ultime notizie: domanda ai fan che piace a Emma e Alessandra ...

Castellammare - falò dell'immacolata contro i pentiti 'Bruciate'/ Ultime Notizie - FdI 'Ribrezzo e repulsione' - IlSussidiario.net : Castellammare, camorra avvisa i pentiti: 'Così dovete morire, abbruciati'. L'intimidazione dei clan che gestiscono da anni i falò dell'immacolata.

Scuola - assunzioni docenti Ultime Notizie : precariato emergenza nazionale - subito doppio canale reclutamento : Il precariato della Scuola è un’emergenza nazionale. Così il sindacato Anief, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, lancia nuovamente l’allarme dopo che i sindacati maggiori della Scuola hanno diffuso dei rapporti nazionali assolutamente drammatici. Il presidente Anief, Marcello Pacifico, torna a ribadire come l’unica soluzione per uscire da questa sempre più ...

Fabio e Nicole - Ultime Notizie e confessioni : “Ferite che fanno ancora male” : Uomini e Donne, Nicole e Fabio news: le ultime confessioni sulla vita privata Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato continuano a essere molto uniti. Sì, hanno avuto dei periodi di crisi, ma sono riusciti a superarli alla grande. Proprio quei momenti “no” hanno dato loro la possibilità di conoscersi meglio e di capire come impostare il […] L'articolo Fabio e Nicole, ultime notizie e confessioni: “Ferite che fanno ancora ...

Influenza - picco durante vacanze di Natale?/ Ultime Notizie : in 9 regioni superata soglia epidemica nazionale - IlSussidiario.net : Influenza, picco durante vacanze di Natale? Bollettino dell'Istituto superiore di sanità e Ultime notizie: in 9 regioni superata soglia epidemica nazionale