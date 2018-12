Uefa | top 11 del 2018 | Chiellini è l' unico italiano

La Uefa prepara la stangata : un top club rischia l’esclusione dalla Champions : Il Manchester City rischia l’esclusione dalla prossima Champions League. Secondo la stampa britannica, presto la squadra allenata da Pep Guardiola conoscerà il suo destino, dopo che la Uefa sta per concludere un’indagine sulla sua condotta finanziaria. Qualora gli organi inquirenti trovassero le prove delle violazioni e dell’aggiramento delle regole del Fair Play Finanziario, come denunciato da Football Leaks, scatterebbe ...

Ranking Uefa - nessun cambio in vetta : Juventus nella top five : La tre giorni di scontri tra club in Europa non ha mutato nulla nel Ranking UEFA, quantomeno nella top ten. Il Real Madrid è sempre primo con 137,000 punti, seguito dal Bayern Monaco, che di punti ne ha invece 119,000. La Juventus è quinta, con 113,000 punti, preceduta dal Barcellona, che e’ terzo con lo stesso punteggio dei tedeschi, e dall’Atletico Madrid (117,00). Seguono Siviglia, PSG, Manchester City, Arsenal e Porto. Le ...