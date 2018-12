Uefa | squadra dell’anno | un solo italiano tra i candidati

Koulibaly candidato per la squadra dell’anno Uefa : Dal sito Uefa Kalidou Koulibaly è candidato alla squadra dell’anno Uefa. Il difensore del Napoli è inserito nell’elenco dei calciatori che i tifosi possono votare per nominare la Top 11 2018 della confederazione europea. Qui c’è il link per poter partecipare al sondaggio, oltre a Koulibaly ci sono Chiellini, Manolas, Pjanic, Dybala, e Cristiano Ronaldo. Ogni utente può scegliere e schierare la sua formazione ideale, scegliendo ...