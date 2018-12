U&D trono over di oggi | Gemma rivela di non essere attratta da Paolo ma da Rocco

U&D - Mastroianni voleva lasciare il trono - Tina e Gianni contro Angela : 'E' un'arrivista' : Nuovo spazio dedicato alle notizie di Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi, campione di ascolti di Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Luigi Mastroianni e Angela, la protagonista delle ultime puntate del trono over. Se il tronista ha dichiarato di aver pensato di abbandonare il trono per mancanza di stimoli, la dama è stata accusata di essere un'arrivista da Tina Cipollari e Gianni Sperti nell'ultimo ...

U&D - Luigi Mastroianni : 'Volevo lasciare il trono ma grazie a Sonia è cambiato tutto' : Per Luigi Mastroianni, attuale tronista di Uomini e donne, è giunto il momento di fare un bilancio della sua avventura nel fortunato programma sentimentale di Maria De Filippi. In queste ore, infatti, l'ex fidanzato di Sara Affi Fella si è raccontato senza esitazioni al magazine del programma rivelando che ci sono stati dei momenti in cui aveva pensato di gettare definitivamente la spugna e, quindi, abbandonare il trono. Alla fine ha cambiato ...

U&D anticipazioni trono over : Gemma bacia Rocco - Ursula torna con Sossio : Nuovo appuntamento con le notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni della nuova registrazione del trono over del 4 dicembre, si soffermano su Gemma Galgani e Ursula Bennardo. Se l'ex fidanzata di Giorgio Manetti è tornata tra le braccia di Rocco, Ursula ha dato una seconda chance a Sossio Aruta, scatenando le critiche di Armando. Spoiler U&D trono over: Gemma ...

U&D Trono over - Angela contro Maria De Filippi e la furia di Armando : cosa è successo in puntata : Le puntate del Trono over sono sempre ricche di colpi di scena. Al centro dell'attenzione dell'ultima puntata registrata ci sono Angela che attacca Maria de Filippi e Armando che furioso...

U&D del 3 dicembre : acceso diverbio tra Nino e Rocco del trono over : Ieri è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne dove a farla da padrone sono state sicuramente le liti e le discussioni. Al centro di tutte le scene abbiamo avuto come sempre Gemma Galgani e le sue disavventure amorose con Paolo e Rocco Fredella. Proprio quest'ultimo si è reso protagonista di una furiosa lite con un suo compagno di parterre, Nino Castanotto. La discussione di Nino e Rocco Nel dettaglio, vi ...

Anticipazioni U&D - trono classico : una lettera per Teresa e la scelta di Roberta : Giovedì scorso è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne dove i tronisti in studio hanno fatto bene intendere di non avere alcuna intenzione di scegliere. Nonostante questo, però, nel corso dell'ultima registrazione c'è stata comunque una scelta, quella di due giovani ragazzi del pubblico. Una scelta di cuore La registrazione del 29 novembre ha avuto inizio con Maria De Filippi che annunciava al pubblico che, nel ...

U&D : Tina insulta la De Lellis - la Marchesa D'Aragona non andrà al trono over : Nuovo appuntamento con le notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Tina Cipollari e la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona. Se l'opinionista ha fatto un'uscita poco felice su Giulia De Lellis durante la puntata odierna del trono classico, la Marchesa ha rilasciato una nuova intervista dove ha smentito la sua partecipazione al programma di ...

U&D spoiler trono over : Gemma lascia Paolo - Barbara smentisce i baci con Alessio : Nuovo appuntamento con le anticipazioni del trono over di Uomini e donne ed in particolare per quanto riguarda la nuova registrazione di sabato 24 novembre. Come rivelato dalle fonti, negli studi Elios di Roma, vi sono stati molti di colpi di scena, in particolare riguardo alla dama torinese Gemma Galgani. Secondo quanto riporta il sito 'Il Vicolo delle news' infatti, sembra che Gemma abbia lasciato Paolo e si sia di nuovo mostrata interessata ...

Anticipazioni U&D trono over - potrebbe non essere ancora finita tra tra Gemma e Rocco : Le Anticipazioni del trono over di Uomini e Donne ci portano importanti novità. La puntata che in settimana vedremo in onda in settimana si è aperta con l'ormai abituale sfogo di Gemma Galgani. La dama torinese ha spiegato che Paolo è stato condizionato da Tina e costretto a rivelarle in privato che si è quasi innamorato per lei. Ma Gemma ha conservato per lui una bella doccia gelata. Dopo un po' il cavaliere ha fatto il suo ingresso e la dama ...

Anticipazioni U&D - trono classico : ritornano in studio i corteggiatori di Teresa - Irene no : Nuovo appuntamento con le registrazioni del trono classico di Uomini e donne che come sempre ci riservano molte novità e colpi di scena. Nello studio di Maria De Filippi sono ritornati i corteggiatori che Teresa Langella aveva eliminato la scorsa settimana. Ma non è tutto perché secondo le Anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', vedremo che nello studio di Uomini e donne non ha invece fatto il suo ritorno Irene Capuano, corteggiatrice ...

U&D - spoiler trono over : Tina alza il vestito di Gemma : Venerdì 16 novembre c'è stata una nuova registrazione del trono over e, secondo quanto riporta il sito 'Il vicolo delle news', nello studio di Uomini e donne è successo di tutto. In particolare, si è venuti a sapere che c'è stato uno nuovo scontro tra Tina e Gemma, con l'opinionista che è arrivata ad alzare il vestito della 'rivale' lasciandola con le mutande in bella vista. Le polemiche non riguardano sola Tina e Gemma ma anche la dama Angela, ...

U&D - anticipazioni trono classico : prime tensioni tra i due tronisti Andrea e Ivan : Il percorso a Uomini e Donne è appena iniziato per Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, eppure tra i due non sembra già esserci una buona intesa. Stando alle anticipazioni della registrazione del 15 novembre, infatti, i tronisti, reduci da Temptation Island, sarebbero andati incontro alle prime incomprensioni, affrontate in modo tutt'altro che cordiale e rimaste apparentemente irrisolte. Andrea e Ivan litigano per Barbara Andrea Cerioli ha dimostrato ...

U&D - spoiler trono over : Gemma bacia Paolo - Sossio in lacrime per Ursula : Nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla registrazione del trono over, avvenuta venerdì 16 novembre. Stando a quanto riportato da 'Il Vicolo delle news', nello studio di Uomini e donne è successo di tutto. Sembra che Gemma abbia dimenticato l'ex Rocco gettandosi tra le braccia del nuovo corteggiatore Paolo, tra loro sarebbe anche scattato un bacio. Sossio invece, scoppia in lacrime e supplica la ex Ursula Bennardo di dargli una seconda ...

U&D spoiler trono classico : Irene si elimina - Teresa manda a casa tutti tranne Pierpaolo : Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne avvenuta giovedì 15 novembre 2018. Secondo quanto riportato dal 'Vicolo delle news' sono accaduti sorprendenti fatti nello studio di Maria De Filippi, dove Teresa Langella ha deciso di eliminare tutti i suoi corteggiatori tranne l'ex velino Pierpaolo e non prima di scoppiare in un pianto liberatorio. Ma non è tutto perché secondo gli ...