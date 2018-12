Tutto quello che c’è da sapere sulla fattura elettronica : (Foto: SIAV) Ci siamo quasi: il primo gennaio 2019 entra in vigore l’obbligo di fattura elettronica tra privati. A partire da quella data, per tutte le partite Iva (escluso chi opera in regime di vantaggio e chi applica il regime forfettario) sarà questo l’unico formato valido per l’emissione di fatture. La fatturazione elettronica rappresenta un cambiamento importante per le aziende, che saranno chiamate a investire per ...

Prima della Scala : Tutto quello che c’è da sapere su l’«Attila» di Verdi : L'opera originale di VerdiLa messa in scenaIl cast La regiaIl direttoreLa task force è allertata e il sipario è pronto ad alzarsi. Alle 18 del 7 dicembre, l’Attila di Giuseppe Verdi rivivrà al Teatro alla Scala con una nuova versione, originale, potente, visibilmente evocativa. Merito del regista Davide Livermore, che sceglie di ambientare l’opera non più nell’Ottocento ma nel Novecento, e del maestro Riccardo Chailly, ...

Tutto quello che Matteo Salvini non vi dice : scende in piazza la strategia della paura : Il leader della Lega non racconta che ha espulso meno irregolari del Pd. Che ha bloccato il ritorno volontario degli immigrati che vogliono andarsene. E che grazie al suo decreto sicurezza avremo 19.000 senzatetto in più Guerra di sicurezza: la strategia della tensione di Matteo Salvini"

Napoli-Frosinone - Tutto quello che c'è da sapere : Sarà trasmessa su Sky Sport Serie A HD , canale 202, e su Sky Sport HD su satellite e fibra. Sul digitale terrestre, invece, sarà trasmessa sul canale 383. Quali sono i precedenti tra le due ...

Juventus-Inter - Tutto quello che c'è da sapere sul derby d'Italia : Sarà trasmessa su Sky Sport Serie A HD , canale 201, e su Sky Sport HD , canale 251, . Sarà visibile anche in 4K HDR per chi la vedrà su SkyQ. Pre-partita dalle ore 20. Telecronaca affidata a ...

Checco Zalone torna al cinema con "L'amico di scorta". Trama - titolo - curiosità : Tutto quello che c'è da sapere : "L'amico di scorta" potrebbe essere il titolo del nuovo film di Checco Zalone. Le notizie sono ancora poche e non c'è nulla di confermato, ma come riportato da Vanity Fair, le riprese della nuova pellicola potrebbero iniziare già a gennaio 2019.Questa volta però, a guidare il quinto film del comico pugliese non ci sarà il regista Gennaro Nunziante, che ha diretto Zalone in tutte e 4 le pellicole, ma potrebbe essere ...

Giorni dedicati al tema Aids : in 7 risposte Tutto quello che devi sapere sul virus Hiv : Uccide due milioni di persone ogni anno. Ma oggi la sopravvivenza grazie ai farmaci è prolungata Salute L'Aids continua a uccidere 2 milioni di persone l'anno. Ma di questa malattia si muore sempre ...

LIVE Gf Vip - semifinale : chi saranno i finalisti? Tutto quello che succederà : E' giunto il momento della semifinale della terza edizione del Grande Fratello Vip. Proprio qui su Blasting News ci sarà il penultimo appuntamento con il LIVE del reality show di Canale 5, per seguire e informare i telespettatori su Tutto quello che accadrà in studio, e specialmente, nella Casa. Anteprima della puntata del 3 dicembre A partire dalle 21:30, Ilary Blasi presenterà la semifinale del Grande Fratello Vip e sarà affiancata come ...

'Tutto quello che vuoi' - il film di Bruni vince la XXI edizione di 'Cinema! Italia!' in Germania : Il film di Francesco Bruni 'Tutto quello che vuoi' ha vinto la ventunesima edizione di ' Cinema! Italia! ' , la rassegna organizzata dall'associazione Made in Italy, con il contributo del Ministero ...

Roma-Inter - Tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Roma-Inter? La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno HD , canale 201, e Sky Sport Serie A , canale 202, . Il prepartita inizierà alle 19.30, sempre su Sky ...

Atalanta-Napoli Tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Atalanta-Napoli? La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A HD, canale 202 del satellite, e sul canale 373 del Digitale Terrestre. Quali sono i precedenti ...

Sanremo 2019 : date - cantanti - canzoni - ospiti e Tutto quello che c'è da sapere : Dal 5 al 9 febbraio, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la...

Fiorentina-Juventus - Tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Fiorentina-Juventus? La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport HD , canale 251, e su Sky Sport Serie A , canale 202, , subito dopo Spal-Empoli , in programma alle ...

Apollon-Lazio - Tutto quello che c'è da sapere sul match di Europa League 2018 : Dove è possibile guardare Apollon Limassol-Lazio? La partita tra Apollon Limassol e Lazio su satellite e fibra verrà trasmessa in diretta sul canale Sky Sport Uno e sul canale Sky Sport 252. Sul ...