Tutte le emozioni del Monza Rally Show 2018

Sky Soundbox : dal bordocampo alla pit lane - Tutte le emozioni dello sport amplificate al massimo : Una delle ultime novità della road map di Sky Q è Sky Soundbox , il nuovo sistema per l’amplificazione del suono nato d alla collaborazione fra Sky e Devialet, e pensato per garantire un’esperienza audio potente ed immersiva, trasformando il modo di vivere la TV. Collegandola a Sky Q, la Sky Soundbox riconosce i contenuti che si stanno guardando e garantisce un’esperienza audio esclusi...

Sky Soundbox : dal bordocampo alla pit lane - Tutte le emozioni dello sport amplificate al massimo : na delle ultime novità della road map di Sky Q è Sky Soundbox , il nuovo sistema per l'amplificazione del suono nato d alla collaborazione fra Sky e Devialet, e pensato per garantire un'esperienza audio ...

X Factor 2018 - il meglio dei live del 1 novembre. Tutte le esibizioni e le emozioni della seconda puntata : Ascolti in crescita per la seconda puntata live di X Factor 2018, il talent show prodotto da Fremantle, che è stata vista ieri su Sky Uno/+1 da 1.321.117 spettatori medi, in crescita del+7% rispetto alla settimana scorsa, con 2.327.542 spettatori unici. Durante la messa in onda di X Factor, ieri, Sky Uno è stato il quinto canale nazionale sul totale individui con una share del 5,7%. Sky Uno è stato, inoltre, il quarto canale tra il pubblico ...