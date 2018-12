Tumori | italiana la prima Breast Unit della Palestina

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Per curare un tumore del seno, o anche solo per eseguire un controllo diagnostico erano costrette a recarsi all’estero; adesso le donne palestinesi potranno farlo ‘a casa’, grazie al primo e unico centro senologico multidisciplinare del proprio Paese, nell’ospedale di Beit Jala. Il centro è nato grazie alla collaborazione tra l’Ufficio di Gerusalemme dell’Aics (Agenziacooperazione allo sviluppo), Elis Ong che ha elaborato il progetto e Università Campus Bio-Medico di Roma, che ha fornito i suoi medici e l’esperienzaattiva nel suo policlinico universitario. Insieme al ministeroSanità del governo palestinese sono stati disegnati gli ambienti, organizzate le attività secondo i protocolli più attuali e formati i professionisti locali con training in loco e a Roma al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, portando la senologia ...