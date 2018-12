Tumori del cervello | Big data e Dna scoprono il punto debole

Tumori : italiana la prima Breast Unit della Palestina : Per curare un tumore del seno, o anche solo per eseguire un controllo diagnostico erano costrette a recarsi all’estero; adesso le donne palestinesi potranno farlo ‘a casa’, grazie al primo e unico centro senologico multidisciplinare del proprio Paese, nell’ospedale di Beit Jala. Il centro è nato grazie alla collaborazione tra l’Ufficio di Gerusalemme dell’Aics (Agenzia italiana della cooperazione allo sviluppo), Elis Ong che ha ...

Tumori - Allison : “L’immunoterapia può battere la furbizia e le mutazioni del cancro” : Il tumore è furbo, muta e si trasforma per sfuggire alle nostre difese immunitarie. “Perché allora combatterlo con l’immunoterapia? Perché l’immunoterapia ha un’elevata specificità, è adattabile e ha memoria”. A spiegarlo nel suo intervento all’aula medica del Karolinska Institutet di Stoccolma è James P. Allison del M.D. Anderson Cancer Center, che riceverà lunedì il Nobel per la medicina 2018 proprio per i suoi studi ...

Tumori : immunoterapia del futuro tra big data e microbiota : Scoperta da Premio Nobel, l’immunoterapia anti-cancro si trova a fare i conti con due elementi relativamente nuovi: i big data e il microbiota. “Se l’immunoterapia non colpisce il singolo tumore, ma il sistema immunitario, dobbiamo riuscire a capire le strategie migliori, o le combinazioni, più adatte alle caratteristiche del paziente“, spiega Michele Maio, direttore del Centro di immunologia del Policlinico di Siena in ...

Verona - studio Tumori : identificata la molecola che ostacola l'efficacia delle terapie : Il Presidente della regione Veneto, Luca Zaia, si ritiene molto soddisfatto e orgoglioso delle ricerche scientifiche condotte dall'Università di Padova e quella di Verona. Le due facoltà venete hanno fatto enormi passi avanti per cercare una cura utile nella lotta a due tra le malattie più diffuse oggigiorno: il tumore e la celiachia. Nuove ricerche anche nella cura alla celiachia Mentre a Padova un team di ricercatori guidato dal dott. Giorgio ...

L’immunoterapia batterà i Tumori entro il 2050 : le parole del Nobel per la Medicina : Notizie incoraggianti nella lotta ai tumori arrivano dalla ricerca. Tra 30 anni tutte le forme di tumore potranno essere sconfitte con l’immunoterapia, ossia utilizzando le difese del sistema immunitario come armi contro le cellule malate: lo ha detto oggi a Stoccolma il Nobel per la Medicina 2018 Tasuku Honjo, dell’Universita’ di Tokyo, che divide il premio con l’americano James P. Allison, dell’Anderson Cancer ...

Il 'modello Italia' primo in Europa per la lotta ai Tumori. Ma non basta : ... un esercizio cui sono chiamati i decisori del settore sanitario, i medici, gli operatori sanitari, ma anche i pazienti, e tutti i decisori coinvolti , Ministero Economia, Inps e Inail, ". "Proprio l'...

Tumori - Univr : identificata molecola che ostacola l’efficacia delle terapie : identificata una molecola che ostacola l’efficacia delle terapie per la cura dei Tumori. È questo il risultato di una recente ricerca condotta da un team dell’università di Verona coordinato dall’immunologo Vicenzo Bronte docente del dipartimento di Medicina diretto da Oliviero Olivieri. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Communications, apre nuove frontiere nella lotta al cancro e conferma l’eccellenza del centro ...

Tumori - protoni accelerati al plasma : a Praga con ELIMED si testa il futuro dell’adroterapia : Trattare i Tumori con fasci di particelle (ioni e protoni) accelerati sfruttando laser di altissima potenza non convenzionali e la tecnologia al plasma. È questa la sfida scientifica e tecnologica che testerà l’infrastruttura ELIMAIA (ELI Multidisciplinary Applications of Laser-Ion acceleration) inaugurata il 27 novembre, a Praga insieme alla sua componente chiave: ELIMED (ELI-Beamlines Medical and multidisciplinary applications) la linea di ...

Tumori - la storia : si fa tautare il volto del medico che l’ha salvato : Un tatuaggio che copre tutta la schiena con il volto del medico che l’ha salvato dal tumore e il profilo dell’ospedale dove è stato ricoverato. E’ quello che ha deciso di farsi disegnare sulla pelle il giovane Nano Salguero dopo essere stato curato dal dottor Paul Lada all’ospedale pubblico di Cordova (Argentina). “E’ un gesto di riconoscenza e ammirazione per chi mi ha salvato la vita”, ha affermato ...

Il modello Akash Kumar mi madre ha lottato contro due Tumori : In un’intervista rilasciata a Eleonora Daniele a “Storie Italiane” il modello dagli occhi di ghiaccio Akash Kumar ha parlato della sua vita. Il modello italo-indiano ha raggiunto il successo dopo aver partecipato all’ultima edizione del talent “Ballando con le Stelle” e si è fatto notare per lo sguardo, ma anche per qualche polemica di troppo con Selvaggia Lucarelli. In tv parla della sua attuale situazione sentimentale e ...

Tumori - prevenzione e cura in senologia : la rivoluzione delle immunoterapie : Sono circa 3.650 i nuovi casi di tumore al seno diagnosticati ogni anno in Campania, ma l’adesione agli screening oncologici è ben lontana dall’essere soddisfacente. La Campania, tuttavia, potrebbe riscoprirsi in una posizione migliore di quanto non attesti l’ultima rilevazione ministeriale. Esiste infatti un “bug” del sistema informatico regionale deputato alla confluenza dei dati dalle varie strutture sanitarie, e quindi moltissimi esami che ...

Tumori - Lilt : a dicembre la camminata della salute a Crotone : E ora si appresta a navigare i dieci fiumi più inquinati del mondo. La sezione provinciale della Lilt consegnerà proprio a Bellini il prestigioso premio "Camminare è vivere", realizzato da e con la ...

De Luca - quel registro Tumori è fatto da ‘ciarlatani’? Funziona meglio del tuo : Il governatore Vincenzo De Luca non ha sottoscritto il protocollo proposto dal governo nazionale per interventi rapidi in Terra dei Fuochi nella parte della valutazione epidemiologica dei territori utilizzando anche il metodo “Epica” realizzato dai Medici di Famiglia in aggiunta (non sostituzione) al registro tumori regionale definendo questi medici “ciarlatani”. Napoli, terza città metropolitana d’Italia e capitale della cosiddetta Terra dei ...

