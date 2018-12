Trovato morto tabaccaio di Varallo | choc in Valsesia

USA - Trovato morto dipendente Google nella sede di New York - : Scott Krulcik, 22 anni, è stato trovato morto venerdì sera da un inserviente nel suo ufficio presso la sede newYorkese di Google. Lo riporta oggi il New York Post. I soccorritori, giunti sul luogo, ...

Mirco - 47 anni - Trovato morto in casa : era a terra - in un lago di sangue : Il suo corpo è stato trovato riverso a terra, in un lago di sangue, a pochi passi dal letto della sua abitazione. Una morte che ha lasciato sconvolti i cittadini di casale sul Sile, comune italiano di 13mila abitanti della provincia di Treviso in Veneto. L’uomo, 47 anni, è stato rinvenuto con un profondo taglio sul volto, causato forse da una caduta a terra. Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì, poco dopo le 18.30, all’interno di ...

Jesolo (Venezia) : Trovato morto 64enne affetto da Alzheimer - era disperso da ieri : trovato morto in acqua, nella spiaggia vicino all’ospedale di Jesolo (Venezia), un 64enne del posto, di cui non si avevano notizie da ieri. L’uomo è stato localizzato dai vigili del fuoco, allertati dalla polizia locale. Il 64enne, malato di Alzheimer, era scomparso nel primo pomeriggio dalla propria abitazione, situata a Jesolo Lido. L'articolo Jesolo (Venezia): trovato morto 64enne affetto da Alzheimer, era disperso da ieri sembra ...

WWF - Trovato lupo morto in Calabria : “Venerdì nero per la natura” : “Un venerdi’ nero per la natura. Infatti, dopo la notizia di un’aquila reale rinvenuta morta nel parmense e le notizie di un orso bruno (gia’ seguito dai ricercatori dell’Universita’ di Udine) ucciso da un cacciatore in Slovenia poco dopo aver attraversato il confine, poche ore fa le guardie del WWF hanno recuperato, in Calabria, la carcassa di un lupo, forse avvelenato”. E’ quanto si legge in una ...

Tragedia nel mondo del calcio internazionale : giovane talento riTrovato morto in un fiume : Aleksey Lomakin è morto per assideramento Il mistero sulla scomparsa di Aleksey Lomakin , giovane talento del Lokomotiv Mosca, si è concluso nel modo peggiore. Il trequartista della formazione russa è ...

Matteo Pireddu - Trovato morto il 30enne scomparso il giorno del suo compleanno : Speranze azzerate. Matteo Pireddu, il 30enne di Capoterra, in provincia di Cagliari, che era scomparso sabato primo dicembre 2018, giorno del suo compleanno, è stato ritrovato senza vita mercoledì 5 mattina. Di lui si erano perse le tracce nelle prime ore di sabato e dopo un intero finesettimana di chiamate a vuoto sul cellulare, i genitori avevano presentato denuncia di scomparsa presso la locale stazione dei carabinieri. “Sabato abbiamo ...

Alessandro non risponde più al telefono - Trovato morto nel suo letto : “Ucciso da grave malattia” : Alessandro Fiore, operaio della Metalinox di Fiumicello, da tempo stava combattendo contro una grave malattia. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta del suo appartamento a Cervignano. Purtroppo non c'era già più nulla da fare.L’hanno trovato senza vita nella sua abitazione di via Turoldo, a Cervignano, in provincia di Udine, dove abitava da solo. Alessandro Fiore, 39 anni, è stato uccisa, con tutta probabilità, dalla grave ...

Le notizie del giorno – Calciatore Trovato morto - calcio sotto shock : Le notizie del giorno – Altra tragedia nelle ultime ore che sconvolge il mondo del calcio, Aleksey Lomakin, giovane trequartista classe 2000 della Lokomotiv Mosca è morto nelle ultime ore, ancora mistero sulle cause del decesso. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Twitter del club: “siamo scioccati da questa tragedia – si legge sul post del Lokomotiv – il club vuole esprimere le più profonde condoglianze alla famiglia e ...

