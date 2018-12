Treviso | inizia l' era elettrica | in servizio da oggi i nuovi autobus

liberoquotidiano

: Inizia l'era elettrica a Treviso: ecco il bus ecologico in centro - tribuna_treviso : Inizia l'era elettrica a Treviso: ecco il bus ecologico in centro - AriannaAmbrosi0 : RT @Fabio16902612: @minuzzo3 @AriannaAmbrosi0 @LaValigiaDiAnna @tribuna_treviso ...... arianna, inizia col toglierti la nostra Bandiera ????… - AriannaAmbrosi0 : @Fabio16902612 @minuzzo3 @LaValigiaDiAnna @tribuna_treviso La vostra bandiera politica è comunque il Tricolore ital… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018), 10 dic. (AdnKronos) - Sono entrati in funzione stamane imezzi elettrici assegnati inalla linea urbana 7, che collega da Nord a Sud il territorio comunale ditransitando per piazza dei Signori. La Linea è stata scelta in accordo con l’amministrazione comunale proprio