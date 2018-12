Trenta a Caserta | I migranti non sono turisti

repubblica

: #10dicembre Il Ministro @Eli_Trenta a #caserta parla agli studenti delle scuole campane con il Direttore del… - MinisteroDifesa : #10dicembre Il Ministro @Eli_Trenta a #caserta parla agli studenti delle scuole campane con il Direttore del… - MinisteroDifesa : #10dicembre Il Ministro @Eli_Trenta saluta uomini e donne della Brigata Bersaglieri Garibaldi @Esercito #caserta - MinisteroDifesa : #10dicembre #Caserta Ministro @Eli_Trenta : a tutti gli uomini e donne della Brigata Bersaglieri Garibaldi… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Il ministro incontra gli studenti delle scuole superiori: "Chi mette figlio su barcone non pensa di andare in crociera". Per la terra dei fuochi 200 uomini