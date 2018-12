Treni sicuri in un battito di ciglia | la tecnologia regala serenità a macchinisti e

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 dicembre 2018) La sicurezza deisarà presto supportata dalladi ultima generazione.talia ha presentato un nuovo sensore automatico di reiterazione del controllo dell’attività del macchinista. Si tratta di una speciale telecamera che dal 6 dicembre è già operativa sul primo treno Jazz n°9 del Piemonte, ed entro aprile del 2019 sarà presente su 14Jazz del Piemonte. Successivamente seguirà l’implementazione sulle “teste di serie” degli altri mezzi in dotazione atalia, che si dovrebbe concludere entro il piano industriale del Gruppo FS nel 2023.Il sensore serve per evitare che il macchinista debba agire ripetutamente e meccanicamente sui punti di reiterazione e o sul “pedalone” per far riconoscere all’apparato la sua attività. È stato soprannominato “vigilante innovativo” e consiste in una telecamera montata sul ...