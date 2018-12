Tremenda gaffe a L’Eredità | il concorrente liceale sbaglia tutti i verbi

caffeinamagazine

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Choc a. Quel che è successo nell’ultima puntata ha creato un vero e proprio sgomento. Gabriele, il, sembrava forte, fortissimo. Eppure, poi, lui, giovane, è “caduto” proprio su una argomento che a scuola, alla sua età, è una costante. IE pensare che quando sono partite le domande sui, il pubblico ha pensato che il ragazzo sarebbe stato avvantaggiato. E invece zero. Non solo non è stato avvantaggiato da quelle domande, ma proprio non ne ha detta giusta neanche una. Pubblico allibito. Il ragazzo doveva trasformare l’infinito del verbo detto dal conduttore Flavio Insinna nella prima persona singolare del passato remoto. Il verbo nuocere, per primo, lo ha messo in difficoltà. Secondo il, infatti, il passato remoto di nuocere sarebbe “nocei” ma non è finita. Mentre questo scempio si consumava in diretta, la povera ...