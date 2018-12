Tre specialità di Honor View 20 | le cose stupefacenti che non ti aspetti

optimaitalia

: Tre specialità di #HonorView20: le cose stupefacenti che non ti aspetti - OptiMagazine : Tre specialità di #HonorView20: le cose stupefacenti che non ti aspetti - TelescopioNews : di STEFANIA SIMONATO. Marian era una ragazza di 22 anni come tante. In suo ricordo l'evento 'TRE PASSI CON MARIAN'… - MoliseTabloid : Geo “ci prende gusto” in Molise, quattro comuni e le loro specialità culinarie in rassegna su Rai Tre -

(Di lunedì 10 dicembre 2018)Svela le sue carte in anticipo il nuovo20, che verrà poi presentato ufficialmente a Parigi il prossimo 22 gennaio. A margine dell'evento ospitato ad Hong Kong, il produttore cinese si è soffermato sulla fotocamera posteriore da 48MP di cui il dispositivo è provvisto, dall'alto del sensore CMOS Sony IMX586 da 1/2'', che, grazie all'aiuto della modalità AI HDR (a propria volta coadiuvata dall'assistenza del processore Kirin 980) mette insieme e sovrappone i dati relativi a più scatti contemporanei, dando vita ad un'immagine unica da 48MP.20 non si mette in mostra solo per questo, ma anche e soprattutto per il pannello All-Display a 18 strati, con al di sotto la fotocamera frontale (cosa che ha permesso all'azienda cinese di raggiungere uno screen-to-body ration quasi pari al 100%). Il foro che ospita la fotocamera frontale ha un diametro di appena 4.5mm, ...