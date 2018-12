Trapianti | due babbuini sopravvissuti sei mesi con un cuore suino Test sull’uomo più

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Duesono riusciti a sopravvivere per 195 e 182 giorni – circa sei– con undi un. Il tempo record è stato raggiunto da due dei cinque esemplari sottoposti all’intervento. La ricerca è stata condotta tra febbraio 2015 e agosto 2018 e ha coinvolto 14 primati, a cui sono stati trapiantati cuori geneticamente modificati per esprimere un gene umano, Cd46, e una proteina chiamata trombomodulina. Lo studio, portato avanti da un team di scienziati di Germania, Svezia e Svizzera, è stato pubblicato sulla rivista Nature.sono stati suddivisi in tre gruppi. I primi due hanno avuto una sopravvivenza, rispettivamente, di 30 e 40 giorni. Il terzo gruppo invece ha ricevuto un trattamento antipertensivo (perché i suini hanno una pressione sistolica più bassa) e sono stati usati ulteriori farmaci per contrastare la crescita eccessiva del. ...