Tragedia in discoteca | parla il buttafuori | ' Mi sento colpevole | non ero preparato'

Tragedia discoteca - parla il papà della 15enne uscita dal coma : 'Alice non ricorda nulla' : La ragazzina è rimasta ferita nel fuggi fuggi generale causato dallutilizzo dello spray al peperoncino allinterno del locale Lanterna Azzurra

Tragedia in discoteca - la pista di una banda dedita alle rapine : disposti altri due fermi : Nuovo bollettino medico dei feriti: quattro pazienti ora sono in grado di respirare da soli. A casa di uno dei giovani fermati eroina e cocaina. Trovate fuori dal locale, all'interno di borse e zaini, altre bombolette spray al peperoncino

Tragedia discoteca ad Ancora - in realtà c’è tutta un’Italia a rischio : A Corinaldo, vicino Ancona, intorno alla Tragedia della discoteca Lanterna Azzurra affiorano le dinamiche di un’Italia che crolla, quella delle leggi che regolano l’uso dello spray urticante, quelle delle norme surreali che consentono di vendere infiniti biglietti in locali dalla capienza limitata e anche le relazioni tra la politica e gli inquirenti. foto Getty I vigili del fuoco vaglieranno eventuali carenze strutturali in una discoteca che ...

Tragedia in discoteca - il 15enne sospettato fermato per droga | Disposti altri due fermi : A casa del giovane eroina e cocaina. Trovate fuori dal locale, all'interno di borse e zaini, altre bombolette spray al peperoncino. Secondo il primario del Pronto soccorso però una bomboletta non basta da sola a provocare quel livello di intossicazioni: "Controllino il sistema di areazione"

Morti in discoteca - il video che Benedetta Vitali ha pubblicato prima della Tragedia : Benedetta Vitali, la 15enne fanese morta venerdì scorso a Corinaldo, nei tragici fatti avvenuti all'interno del locale 'Lanterna Azzurra', poco prima di morire, sul suo profilo Instagram, ha postato ...

Tragedia IN DISCOTECA A CORINALDO/ Qualcuno ha letto le frasi di Sfera Ebbasta? - IlSussidiario.net : La TRAGEDIA della DISCOTECA di CORINALDO, dove a un concerto di Sfera Ebbasta sono morti 5 giovanissimi, deve interrogare anche tutti gli educatori.

Più vie sulla Tragedia della discoteca di Corinaldo : non solo spray urticante. I nomi dei 6 morti : Quello che purtroppo è fin troppo chiaro è che nella notte in cui centinaia di giovani aspettavano il cantante Trap Sfera Ebbasta nella Lanterna Azzurra di Corinaldo, hanno perso la vita una donna e 5 ragazzi. Per ora la via che fa più parlare è quella del ragazzino di 15 anni, identificato, che avrebbe spruzzato dello spray urticante tra la folla per rubare una catenina. Al momento è sotto stato di fermo per la droga che la polizia ha ...

Tragedia in discoteca - ragazza si sveglia dal coma. Non ricorda nulla : ANCONA 'Ho vissuto un incubo, stavo impazzendo dal dolore, ora impazzisco di felicità'. Così, all'Ansa, la madre di una 15enne di Pergola rimasta ferita gravemente nella calca della discoteca Lanterna ...

Tragedia in discoteca ad Ancona - gli zii del 14enne : “E’ stato salvato dal cugino” : “E’ migliorato, reagisce agli stimoli e riconosce”. Sono un po’ sollevati gli zii e la nonna di Omer, 14enne di origine macedone residente a Senigallia, ancora ricoverato in Rianimazione ad Ancona a causa dei traumi da schiacciamento subiti nella Tragedia della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo in cui sono morti cinque ragazzi e una 39enne madre di quattro figli. Il ragazzo e’ comunque ancora in coma ...

Tragedia in discoteca a Corinaldo - individuato il minorenne che avrebbe usato lo spray urticante. “680 i biglietti venduti e quasi 500 quelli staccati” : È stato individuato ed identificato il minorenne che avrebbe spruzzato lo spray urticante all’interno della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, nelle Marche, provocando il panico che ha poi portato alla morte di una giovane mamma e di 5 ragazzini. Gli inquirenti sono risaliti a lui sulla base delle testimonianze raccolte subito dopo la Tragedia ma il ragazzino non è ancora stato sentito dalla Procura dei Minorenni che, ...

Ancona - Tragedia in discoteca : gravi - ma stabili le condizioni dei feriti : Sono stabili le condizioni dei 7 pazienti in prognosi riservata ricoverati all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona per le lesioni (traumi da schiacciamento) riportate nella calca mortale della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo. Si tratta di giovani, tenuti in coma farmacologico, che potrebbero avere subito lesioni anche per mancanza di ossigeno. stabili, tra gli altri, anche le condizioni di due ragazzi ricoverati in codice ...