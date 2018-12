Toyota - Primo teaser della GR Supra Super GT

quattroruote

: La #Toyota ha svelato il primo teaser della nuova concept da corsa GR #Supra #SuperGT che sarà svelata al prossimo… - quattroruote : La #Toyota ha svelato il primo teaser della nuova concept da corsa GR #Supra #SuperGT che sarà svelata al prossimo… - CMastroff : @WereCat15 @antonio475317 @LucioMorlacco @psicosistemica @Leonardobecchet @mario__lavezzi @garbino @Carlo213Ge… - FiabaOnlus : RT @superabileinail: Inaugurato a #Roma il primo #skate park in #Italia accessibile ad atleti e appassionati di ogni disciplina su ruote. C… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) L'animanuovaè profondamente radicata nel mondo delle competizioni. Dopo averla presentata per la prima volta come Concept al Salone di Ginevra, laha scelto di portare la versione di serie al Salone di Detroit del prossimo gennaio, ma al Tokyo Auto Salon svelerà anche la GRGT, anticipazioneversione destinata al più importante campionato nipponico.Unper la futuraGT da competizione. LaGRGT,quale per ora è stato diffuso solo unfiancata, è caratterizzata da un grande alettone posteriore fisso e da un diffusore, mentre non è possibile vedere con esattezza quanto sia stato modificato il frontale. Il regolamento delGT permette anche di allargare le carreggiate e la carrozzeria: probabilmente questo esemplare sarà ancora più aggressivo ed estremo rispetto alla Racing Concept vista a ...