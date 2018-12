Torna il Presepe di Ruota

Lissone Torna a essere la "Città presepe" : ecco tutte le iniziative : Lissone diventa per la trentesima volta una città presepe e lo fa coinvolgendo come sempre le scuole, ma anche le famiglie e i singoli. Tutto il programma e le foto dell'inizio della manifestazione ...

Recuperato il presepe rubato - le 27 statuine Torna no nel duomo di Valenza : CRONACA - È stato ritrovato dai Carabinieri della Stazione di Valenza il presepe rubato dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore di Valenza . Lo scorso 5 dicembre, infatti, qualcuno si era intrufolato in ...

Natale : a Lignano Sabbiadoro Torna il Presepe di Sabbia : Da quindici anni è l’attrazione simbolo del Natale a Lignano Sabbia doro , crescendo nel tempo e riuscendo nelle ultime edizioni a attirare un numero fra i 50 i 70 mila visitatori nel periodo festivo, diventando a tutti gli effetti un punto di riferimento turistico per la città di Lignano e per la Regione Friuli Venezia Giulia tutta: il grande Presepe di Sabbia di Lignano Sabbia doro è pronto ad attirare anche quest’anno moltissimi visitatori ...

Natale 2018 : a Ispica Torna il Presepe Vivente : Tutto pronto a Ispica per il Presepe Vivente più bello di Sicilia. Venerdì 7 dicembre a Palazzo Bruno sarà presentata la ventunesima edizione.

Torna a Chiaramonte Gulfi il concorso "Presepe in miniatura" : Torna a Chiaramonte Gulfi l'appuntamento con il concorso "Il presepe in miniatura". Tre le categorie, per partecipare c'è tempo sino al 12 dicembre