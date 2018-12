Torino-Juventus - il Derby della Mole : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : La sedicesima giornata della Serie A 2018-2019 scatterà sabato 15 dicembre. Si inizierà con due anticipi al sabato, e così alle ore 20.30 ci sarà l’attesissimo Derby della Mole, con il Torino che sulla carta giocherà in casa contro la Juventus. I bianconeri proveranno nuovamente ad allungare sul Napoli. La stracittadina del capoluogo piemontese potrebbe anche essere decisiva per le sorti del campionato, con la Vecchia Signora che fino a ...

Oriana Sabatini vola a Torino - la fidanzata di Dybala al fianco dell’attaccante alla vigilia di Juventus-Inter [GALLERY] : Oriana Sabatini accanto a Dybala a Torino, il calciatore della Juventus gode della presenza della sua fidanzata alla vigilia di Juventus-Inter Oriana Sabatini accanto a Paulo Dybala sui social. La bellissima modella argentina è volata a Torino alla vigilia della sfida tra Juventus ed Inter ed ha passato una serata tranquilla assieme al suo fidanzato calciatore. La meravigliosa Oriana ha scritto sui social a didascalia di una foto in cui ...

Juventus-Torino - il derby comincia giovedì in hotel : i bianconeri aspetteranno il Toro : di Paolo Aghemo La Juve aspetta, prima c'è il Torino. Gerarchie ribaltate in città rispetto alla classifica. Il derby si gioca in anticipo nell'albergo del ritiro di Leinì che - durante la stagione - ...

Serie A - Fiorentina-Juventus a Orsato. Per Torino-Genoa c'è Mariani : ROMA - Sono state rese note le designazioni per la quattordicesima giornata di Serie A. Si parte con gli anticipi di sabato: alle 15 Spal-Empoli, Mazzoleni,, alle 18 Fiorentina-Juventus, Orsato, e ...

Juventus - Dybala : 'Il Bayern non è tra i miei pensieri - voglio vincere tutto a Torino' : E' un Paulo Dybala raggiante quello che torna dall'impegno in nazionale con l'Argentina, dove ha realizzato il suo primo gol in Selecciòn, dopo 18 presenze. L'argentino ha rilasciato anche un'intervista al quotidiano tedesco Bild, nella quale smonta ogni suo possibile passaggio al Bayern Monaco. L'attaccante infatti è fermo nella sua convinzione di rimanere alla Juve, dove vuole ancora vincere tutto. Gli obiettivi dei bianconeri infatti sono ...

Juventus - Emre Can tornato a Torino dopo l'operazione. CR7 sorridente sul jet privato : Due i giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri ai suoi ragazzi, tornati al lavoro sul campo. Il modo migliore per ricaricare le batterie in vista delle prossime sei partite. Un tour de force ...

La Juventus riabbraccia Emre Can : è a Torino : Torino - Emre Can è tornato oggi a Torino dopo l'intervento chirurgico per il nodulo tiroideo e la successiva convalescenza. Il centrocampista tedesco ha incontrato lo staff medico per pianificare il ...

Juventus - Pjanic è tornato a Torino ed è già alla Continassa per allenarsi : Quella di oggi è una domenica di relax per la Juve. Infatti, i bianconeri stanno godendo di due giorni di riposo prima di tornare alla Continassa nella giornata di martedì. Dal 20 novembre dunque la Juventus inizierà a mettere nel mirino il match contro la Spal e Massimiliano Allegri ritroverà anche i primi nazionali. Inoltre, in casa bianconera si dovrà fare il punto della situazione sugli infortunati, in questo momento sono infatti fermi ai ...

Juventus - Pjanic sta tornando a Torino : il centrocampista si è fatto male in nazionale : La Juve, in questi giorni, sta lavorando senza i 14 nazionali. Oggi però per i bianconeri non è arrivata una buona notizia. Infatti, Miralem Pjanic avrebbe riportato un affaticamento muscolare e stando a quanto afferma Sky Sport, il giocatore sta lasciando il ritiro della Bosnia per fare il suo rientro a Torino. Il numero 5 bianconero avrebbe accusato un problema muscolare e si tratterebbe di un affaticamento. Per questo motivo non potrà essere ...

Juventus - il Tapiro a Higuain : 'Quando l'ho preso a Torino ho iniziato a segnare' : Questa sera, mercoledì 14 novembre, a Striscia la notizia, Canale 5, ore 20.35, Gonzalo Higuain riceve il suo secondo Tapiro d'oro dopo l'espulsione e il rigore sbagliato contro la Juventus. Il ...

Juventus - Pogba si allontana : “Lo United è casa mia - a Torino 4 anni di vacanza” : Intervistato dal magazine ufficiale del Manchester United, sua attuale società di apparenza, il centrocampista francese Paul Pogba ha parlato del suo ritorno ai Red Devils e del periodo alla Juventus: “Quando sono tornato allo United, è stata la sensazione migliore di sempre. Sono tornato a casa, ho sempre sognato di giocare allo United, di fare tante partite e segnare. Nulla è davvero cambiato, se non per l’allenatore e la ...

Juventus - infortunio in nazionale per Bernardeschi : il giocatore rientrerà a Torino : Da ieri molti giocatori della Juve sono al to delle rispettive nazionali. Il gruppo bianconero prestato alle selezioni di tutto il mondo è molto nutrito. Infatti, sono ben 15 i calciatori della Juventus che in questi giorni lasceranno Torino. È di poco fa però la notizia dell'infortunio di un bianconero visto che Federico Bernardeschi ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale italiana. Il numero 33 juventino ha accusato un problema agli ...

Juventus - giovedì la ripresa senza 15 nazionali : restano a Torino Ronaldo - Cuadrado e Can : La Juve fino a giovedì godra' di alcuni giorni di riposo. Infatti, solo a partire dal 15 novembre i bianconeri riprenderanno ad allenarsi alla Continassa. La Juventus, però, nei prossimi giorni dovra' fare a meno di 15 nazionali. La truppa bianconera dunque sara' decisamente ridotta e Massimiliano Allegri potra' lavorare solo con i due portieri Mattia Perin e Carlo Pinsoglio, Leonardo Spinazzola, Sami Khedira, Juan Cuadrado, Cristiano Ronaldo e ...