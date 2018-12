Terza coppa europea con la settima classificata di A

Uva : “Nella Terza coppa la settima di A. E fino al 2024 la Champions resta così” : Dopo l'addio alla Figc, il vicepresidente dell'Uefa Michele Uva ha fatto il punto sulla nuova competizione che sarà lanciata dalla federcalcio europea dal 2021. L'articolo Uva: “Nella terza coppa la settima di A. E fino al 2024 la Champions resta così” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pista Lunga - Lollobrigida 6ª nella Terza tappa stagionale di Coppa del Mondo : Lollobrigida 6ª nella terza tappa stagionale di Coppa del Mondo in quel di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia Buona giornata per l’Italia la seconda del week-end di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, dove è in corso la terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di Pista Lunga. In un programma odierno dedicato a 500 e 1500 metri, il miglior piazzamento lo fa registrare Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), 6ª in ...

Speed skating - Coppa del Mondo Mazowiecki 2018 : i convocati dell’Italia per la Terza tappa in Polonia. Francesca Lollobrigida il riferimento azzurro : Dopo le prime due tappe in Giappone, la Coppa del Mondo di Speed skating si trasferisce in Polonia, a Tomaszów Mazowiecki, e le attese per i colori azzurri non mancano. Nonostante l’assenza pesante di Nicola Tumolero, bronzo olimpico nei 10000 metri e campione d’Europa nei 5000, la compagine tricolore dal ct Maurizio Marchetto ha messo in mostra ottime cose sul ghiaccio nipponico che si vorra confermare sull’anello ...

Pista Lunga – Terza prova di Coppa del Mondo - l’Italia in Polonia in cerca di podi e piazzamenti : La Nazionale del c.t. Marchetto da domani in Pista a Tomaszów Mazowiecki: niente Mass Start ma grande attenzione a 5000 femminili e 10.000 maschili. Fari puntati anche sui Team Pursuit A Tomaszów Mazowiecki, dove la Nazionale Junior di Enrico Fabris meno di due settimane fa ha fatto incetta di podi e piazzamenti, ora tocca ai grandi. L’Italia Senior del c.t. Maurizio Marchetto riparte proprio dalla Polonia per la Terza tappa ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : ad Almaty la Terza tappa stagionale. L’Italia punta al primo podio : Dopo le due tappe in Nord America, la Coppa del Mondo di Short track ritorna e si trasferisce in Kazakhstan, per la precisione nella città di Almaty. Sarà la Halyk Arena ad ospitare i pattinatori più veloci del pianeta in una tra giorni di gare che promette il consueto spettacolo. L’Italia si presenta in questo terzo appuntamento dell’anno con l’obiettivo di conquistare il primo podio della stagione. Un obiettivo finora ...

Calcio - nasce la Terza coppa Europea : cosa è la UEL2 e come funziona? Regolamento - squadre partecipanti e italiane - quando si gioca : La UEFA ha approvato l’istituzione di una terza Coppa Europea a partire dal 2021. Il nuovo torneo continentale affiancherà così la Champions League e l’Europa League, provvisoriamente si chiama UEL2 ma non è da escludere che verrà ideato un nuovo nominativo più accattivante. Al torneo parteciperanno 32 squadre, proprio come nelle altre due competizioni (l’Europa League dovrà dunque diminuire il proprio contingente dalle attuali ...

Skeleton - Königsee ospita la Terza tappa di Coppa Europa : sette gli azzurri al via : Schwärzer e Margaglio debuttano il 6 dicembre in Coppa Europa a Königsee, tornano Bagnis e Marenchino Saranno sette gli azzurri che parteciperanno alla terza tappa della Coppa Europa di Skeleton, in programma a Königsee tra giovedì 6 e venerdì 7 dicembre. Dopo aver saltato l’appuntamento di Winterberg tornano anche i ragazzi della squadra maschile e ai giovani Amedeo Bagnis e Gabriele Marenchino si aggregherà Manuel Schwärzer, che ad ...

La Uefa ufficializza la Terza coppa europea a partire dal 2021 : Per le piccole squadre Dopo ventidue anni, le coppe europee torneranno ad essere tre. La chiusura della coppa delle Coppe nel 1999 aveva abbassato a due il numero delle manifestazioni internazionali organizzate dall’Uefa, ora il Comitato Esecutivo ha deciso di effettuare un’inversione ad U. La nuova competizione – la cui istituzione era stata anticipata dalla Bild e confermata da Agnelli e Ceferin – partirà nel 2021. Al ...

La Uefa dice sì alla Terza coppa dal 2021 : ecco come funzionerà : La vincitrice parteciperà di diritto all'Europa League. Con l'attuale ranking l'Italia sarà rappresentata dalla settima classificata in Serie A

Uefa : dal 2021 si giocherà la UEL2 - Terza coppa europea : Ufficiale: dal 2021 ci sarà una nuova competizione europea per club. La terza, dopo Champions League ed Europa League. L'ok è arrivato dal Comitato esecutivo dell'Uefa, riunito oggi a Dublino in ...

LIVE Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 in DIRETTA : Italia Terza nella staffetta mista! Arriva subito il primo podio stagionale! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima tappa di Coppa del Mondo a Pokjuka (Slovenia). Sulle nevi slovene andranno in scena due staffette (singola e mista). L’Italia, senza nascondersi troppo, punta al podio nella seconda gara, nella quale vanta il bronzo olimpico, In continuità con lo splendido risultato di PyeongChang, Fabrizio Curtaz si affida all’usato sicuro. Sarà infatti Lisa Vittozzi al lancio seguita in seconda ...

Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2019 : Mikaela Shiffrin prende il largo - Federica Brignone Terza : Mikaela Shiffrin prende il largo in testa alla Classifica della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, la statunitense ora vanta 166 punti di vantaggio su Michelle Gisin dopo le due discese libere di Lake Louise mentre Federica Brignone è terza. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 389 2. Michelle Gisin (Svizzera) 233 3. Federica Brignone (Italia) 201 4. Nicole Schmidhofer (Austria) 200 5. Petra Vlhova (Slovacchia) ...

Speed skating - Francesca Lollobrigida Terza nei 3000 metri in Coppa del Mondo! La consacrazione di una stella! : Non ci sono dubbi. La seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Speed skating a Tomakomai (Giappone), rimarrà nel cuore e nel cervello di Francesca Lollolobrigida. La pattinatrice laziale, seconda nella mass start e quinta nei 1500 metri ad un soffio dal podio ieri, si è confermata quest’oggi nei 3000 metri. L‘azzurra infatti ha saputo centrare il podio in questa distanza, giungendo terza con il tempo di 4’13″472. ...