Tav,Salvini apre a referendum.Io per sì

Se dall'analisi costi benefici sulla Tav non dovessero arrivare risposte chiare una strada potrebbe essere quella del. Lo ha detto il vicepremier Matteo. "Aspettiamo il rapporto costi e benefici, ma se non si arrivasse a una decisione, chiedere ai cittadini cosa ne pensano penso che possa essere una strada",ha detto. 'Ma quindi un referenum?',gli è stato chiesto."Perchè no?",ha risposto. "I cantieri o si aprono o non si aprono","l'importante è avere dei sì o dei no,io tifo sì".(Di lunedì 10 dicembre 2018)