Tav | Salvini apre a referendum | Bisogna ascoltare | voterei Sì

Tav : Salvini lancia l'ipotesi di un referendum "io tifo sì" : “Aspettiamo il rapporto costi-benefici, ma visto che riguarda soprattutto torinesi e piemontesi, e gran parte della penisola italiana, se non si arrivasse a una decisione, chiedere ai cittadini cosa ne pensano, credo che possa essere una strada”. Il ministro dell’interno, Matteo Salvini, ha lanciato l’ipotesi di un referendum per decidere se portare avanti o meno i lavori della Tav Torino-Lione, oggi a Milano a ...

Matteo Salvini si dichiara favorevole alla Tav : "Sono favorevole a nuove opere e infrastrutture da nord a sud, l'Italia ha bisogno di crescere, sono favorevole alla Tav […] Poi c'è un contratto di governo, stiamo aspettando il rapporto sulla Tav e sui costi, vedremo... io sono sempre per andare avanti". Così si è espresso il vicepremier Matteo Salvini, ieri, ospite del programma "Mezz'ora in più" condotto da Lucia Annunziata. Il ministro dell'interno non ha fatto alcun riferimento diretto ...

Salvini dice 'no' alla tassa patrimoniale ed è favorevole alla Tav : Il vicepremier Salvini, ospite del programma di Rai 3, Mezz'ora in più, ha parlato di temi importanti: l'ecotassa, le pensioni, la Tav e la tassa patrimoniale. Il leader leghista ha dichiarato di essere contrario alla tassa patrimoniale perché gli italiani, da sempre grandi risparmiatori, non devono pagare per ciò che hanno accantonato per anni e per la casa in cui vivono. Salvini ha sottolineato che si pensa alla patrimoniale quando vengono ...

8 dicembre - giornata di manifestazioni in Italia : a Roma arriva Salvini - a Torino sfilano i No-Tav : Nel giorno della Festa dell'Immacolata, Salvini chiama a raccolta i suoi. La Lega si riunisce a piazza del Popolo a Roma: appuntamento per i militanti alle ore 12:00. La manifestazione è stata ...

La piazza e le imprese Sì-Tav : il doppio colpo di Salvini per mettere all'angolo M5S : ... Confcommercio e gli altri che hanno manifestato a Torino più i piccoli a cui 'apro le porte del Viminale, rinunciando a stare con i miei figli' - e si tratta di tutto quel mondo sviluppista, del ...

Tav - Ue : finanziamenti a rischio | Toninelli : non è veroSalvini convoca domenica le 12 associazioni Sì Tav : Il portavoce della Commissione su Trasporti e Ambiente: "La Tav è un progetto non solo di Italia e Francia ma di tutta Europa". Il ministro: non si preoccupino, non sprecheremo i fondi". Al Viminale Confindustria e le altre associazioni che hanno manifestato lunedì a Torino.