Tav | il 6 dicembre Salvini si diceva contrario al referendum | “Politica si prenda le sue

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 dicembre : La piazza No Tav batte tutti. 60 mila a Torino - il doppio dei Sì Tav : La giornata La marea dei 60 mila No Tav. Da Torino segnale al governo La protesta record – Vinta la sfida simbolica con i 30 mila del Sì raccolti dalle madamine. A migliaia provenienti da tutta Italia e tanti amministratori M5S di Ferruccio Sansa Il (vero) partito del Pil di Marco Travaglio Siccome la marcia No Tav di ieri a Torino è andata infinitamente meglio di quella Sì Tav dei forzapidinleghisti nascosti dietro le famose sette ...

8 dicembre - giornata di manifestazioni in Italia : a Roma arriva Salvini - a Torino sfilano i No-Tav : Nel giorno della Festa dell'Immacolata, Salvini chiama a raccolta i suoi. La Lega si riunisce a piazza del Popolo a Roma: appuntamento per i militanti alle ore 12:00. La manifestazione è stata ...

L’otTava nota film stasera in tv 7 dicembre : cast - trama - curiosità - streaming : L’ottava nota è il film stasera in tv venerdì 7 dicembre 2018 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola diretta da François Girard ha come protagonisti Dustin Hoffman, Garrett Wareing. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’ottava nota film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Drammatico ANNO: 2014 REGIA: François ...

Auto - Di Maio convoca Tavolo 11 dicembre : 15.16 Come aveva annunciato di voler fare, il ministro dello Sviluppo economico, Di Maio, ha convocato il tavolo sul settore Auto con costruttori e consumatori per l'11 dicembre alle 16. Il tavolo mira a trovare una soluzione condivisa su incentivi ed ecotassa. Su quest'ultima ieri è divampata la polemica anche in seno alla maggioranza di governo.

No Tav - l’8 dicembre manifestiamo contro il nulla : Ho partecipato a tante manifestazioni No Tav, ma non ricordo l’ultima. In effetti sono alcuni anni che non sono della partita, ma non perché non ci creda più, tutt’altro. Solo perché sto troppo male a vedere la montagna stuprata da un macchinario infernale indegnamente definito “talpa”. Per cosa poi? Per il nulla. nulla che giustifichi l’opera. Per un’opera che non esiste. Come diceva il collettivo Wu Ming: “Le grandi opere servono solo a chi le ...

8 dicembre - manifestazioni Lega e no Tav : due piazze per tre Italie : di Andrea Masala Martedì Matteo Salvini ha fatto un salto di qualità: ha attaccato Confindustria e Magistratura, ossia le due istituzioni maggiormente rappresentative delle ultime constituency reali dei passati centrosinistra italiani. Attaccando loro si schiera ancora più apertamente con piccola e media impresa del Nord e con gli organi di Polizia. Piccola-media impresa familiare diffusa contro grande impresa (familiare anch’essa…) ...

TennisTavolo - i ranking mondiali aggiornati (dicembre 2018) : quattro azzurri tra i 100 - confermati i numeri uno : Pubblicate le classifiche mondiali del Tennistavolo del mese di dicembre 2018: l’Italia mantiene quattro atleti nei 100, due al maschile e due al femminile. Dominio incontrastato della Cina che monopolizza le prime due posizioni in entrambe le classifiche, maschile e femminile, piazzando addirittura tre atleti tra i primi quattro tra gli uomini, e cinque tra le prime sei tra le donne. In casa Italia resistono tra i primi 100 al maschile ...

Finale de L’Ispettore Coliandro 7 - l’otTava stagione ci sarà? Ultimo episodio il 5 dicembre con Tognazzi e Calabresi : Con l'episodio Finale de L'Ispettore Coliandro 7, in onda mercoledì 5 dicembre, si conclude il settimo capitolo della saga del poliziotto nato dalla penna di Carlo Lucarelli. In una stagione ricca di guest star che ha visto, tra gli altri, la partecipazione di Iva Zanicchi, Claudia Gerini, Guè Pequeno e Serena Rossi, anche il Finale de L'Ispettore Coliandro 7 non fa eccezione, con la presenza degli attori Gianmarco Tognazzi e Paolo ...

Maltempo : il 7 dicembre al Mise primo Tavolo per il recupero dei boschi : È convocato venerdì 7 dicembre alle ore 11.30, presso il Ministero dello Sviluppo economico, la prima riunione del tavolo tecnico per la messa in sicurezza, il recupero e la valorizzazione dei boschi colpiti dalle calamità lo scorso 29 ottobre in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. L’obiettivo dell’incontro, che si terrà alla presenza dei Ministri Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro, sarà quello individuare azioni di ...

Tav - rinviati gli appalti da 2 miliardi per il tunnel di base previsti per dicembre : Le gare da 2 miliardi per l’avvio dei lavori della Torino-Lione non saranno pubblicate a dicembre, così come previsto dal calendario condiviso da Francia, Italia e Unione Europea. Lo annuncia su Facebook il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, spiegando di aver firmato ieri una lettera con la collega francese Elizabeth Borne per chieder...

Tav : Confartigianato Veneto - il 13 dicembre a Milano per il sì a sviluppo (3) : (AdnKronos) - Il disegno infrastrutturale regionale definitosi negli anni duemila ha previsto la realizzazione di una rete medio padana, già ipotizzata nel Piano Regionale di sviluppo del 1966, per il collegamento tra Verona, Rovigo e la costa adriatica, attraverso l’autostrada Nogara-Mare. Ad oggi

Tav : Confartigianato Veneto - il 13 dicembre a Milano per il sì a sviluppo (2) : (AdnKronos) - "È prioritario poi, garantire all’export Veneto la possibilità di accedere velocemente ai valichi alpini del Tarvisio e soprattutto del Brennero. Rispetto a questo obiettivo e in considerazione del prossimo completamento della Superstrada Pedemontana è urgente dare compimento al colleg

Tav : Confartigianato Veneto - il 13 dicembre a Milano per il sì a sviluppo : Venezia, 4 dic. (AdnKronos) - Il 13 dicembre le piccole imprese si riuniscono a Milano (negli spazi del MiCo, Milano Convention Centre) per dire sì allo sviluppo dell’Italia. La manifestazione è organizzata da Confartigianato Nazionale per dire al Governo e alle istituzioni che "il futuro non si fer

Kilimangiaro – OtTava puntata del 2 dicembre 2018 – Anticipazioni - mete e ospiti. : Alla domenica pomeriggio viaggiamo con Raitre. Ovviamente lo facciamo con Kilimangiaro, il programma condotto, per il quinto anno consecutivo, da Camila Raznovich. Lo scopo è quello di accompagnare i telespettatori in giro per il mondo, alla scoperta di luoghi, eventi, personaggi, mode, tendenze, curiosità e tradizioni di ogni latitudine. Il viaggio come emozione e avventura, […] L'articolo Kilimangiaro – Ottava puntata del 2 dicembre 2018 ...