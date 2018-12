Tav | a Verona sabato manifestazione per il ' Si' in Veneto 2

Tav : a Verona sabato manifestazione per il 'Si' in Veneto : Verona, 10 dic. (AdnKronos) - "Il Veneto realizza da solo il 9.2% del PIL italiano e per il suo futuro ha assoluto bisogno di essere dentro una rete di trasporti e infrastrutture all’avanguardia. Oggi le opere sono messe in discussione dalla cultura della decrescita e del no ad ogni costo. Per quest

Volley - SuperLega 2018-2019 : Verona detta legge a Castellana Grotte - 31 punti di Boyer e otTavo posto : Verona ha sconfitto Castellana Grotte per 3-2 (20-25; 25-23; 19-25; 25-19; 15-11) nel recupero della quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Gli scaligeri sono riusciti a imporsi in trasferta dopo essere stati sotto per 2-1 e raccolgono così due punti fondamentali, utili per scavalcare Padova e salire all’ottavo posto in classifica. I pugliesi hanno accarezzato a lungo il sogno di ...

Volley - SuperLega : otTava giornata. Modena-Civitanova - chi è l’anti Perugia? Block Devils facili - spicca Trento-Verona : La SuperLega ha superato la metà del girone d’andata, il massimo campionato italiano di Volley maschile tornerà in campo nel weekend del 17-18 novembre per l’ottava giornata. Sarà un turno importante in ottica classifica generale, domenica sera potremmo avere più chiare le varie gerarchie e iniziare a fare un piccolo bilancio. I riflettori saranno puntati in particolar modo sul PalaPanini dove si giocherà il big match tra Modena e ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping Verona 2018 : nella terza giornata si impone Leopold van Asten. OtTavo Gabriele Grassi : L’Equitazione mondiale è sbarcata in Italia: Verona sta ospitando Fieracavalli 2018 ed in questo contesto si va ad inserire la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli che domani vedrà l’evento clou. Oggi si è svolta la seconda gara che fa da antipasto alla competizione che assegnerà punti per la Coppa del Mondo di salto ostacoli. Ad imporsi è stato l’olandese Leopold van Asten su VDL Groep Beauty, che ha completato il ...

Serie B - risultati in diretta live della otTava giornata : Salernitana-Perugia 0-0 e Venezia-Verona 0-1 : Salernitana-Perugia 0-0 live Salernitana, 3-5-2,: Micai; Migliorini, Gigliotti, Mantovani; Casasola, Castiglia, Di Tacchio, Mazzarani, Vitale; Djuric, Jallow. All. Colantuono Perugia, 4-3-1-2,: ...