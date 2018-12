Tassi Fed | un mancato rialzo farà piangere i mercati?

Wall Street crolla e poi recupera grazie a una Fed cauta sui Tassi : ... avvenuto su mandato Usa, dell'erede dell'impero tlc cinese Huawei - complici anche le scosse sul petrolio e le ombre sull'economia globale - l'indice Vix e' salito anche di oltre il 20% sopra quota ...

Fed conferma rialzo Tassi vicino - incertezza sul 2019 : ... Jerome Powell, ha detto che i tassi di interesse sono "appena al di sotto" di un livello neutrale, quello secondo cui la politica monetaria non surriscalda né raffredda il motore dell'economia Usa. ...

Fed : altro rialzo Tassi 'abbastanza presto' - dubbi sui successivi : New York, 29 nov., askanews, - Negli Stati Uniti un nuovo rialzo dei tassi d'interesse ci sarà 'abbastanza presto'. È quanto emerge dai verbali del Federal open market committee, il braccio di ...

Fed : altro rialzo Tassi "abbastanza presto" - dubbi sui successivi : New York, 29 nov., askanews, - Negli Stati Uniti un nuovo rialzo dei tassi d'interesse ci sarà "abbastanza presto". È quanto emerge dai verbali del Federal open market committee, il braccio di ...

Fed più morbida sui Tassi e Wall Street vola : Lo stock ha superato i 450 milioni di barili, tornando sui livelli più elevati da 12 mesi, ma per la Russia, uno dei gradi produttori del mondo, i prezzi su questi livelli non sono un problema, lo ha ...

Per Powell - Fed - Tassi Usa 'appena sotto' il livello neutro : "I tassi d'interesse sono ancora bassi rispetto agli standard storici e rimangono appena al di sotto dell'ampia gamma di stime del livello che sarebbe neutro per l'economia, ovvero senza accelerare ...

Fed - Powell si piega a Trump sui Tassi : E' la risposta alle dichiarazioni del presidente Donald Trump che ha accusato la Fed di provocare il rallentamento dei mercati e dell'economia. 'Non c'è un percorso prestabilito' sulla politica ...

Fed - Powell : "sui Tassi non c'è un percorso prestabilito" : ... gli attuali tassi di interesse, pur restando "bassi in base agli standard storici", appaiono "appena al di sotto il livello stimato neutrale per l'economia, che non risulta ne' in uno stimolo ne' in ...

Fed - Powell : Tassi interesse bassi ma vicini a livello neutrale : ... gli attuali tassi di interesse della Federal Reserve, pur restando 'bassi in base agli standard storici', appaiono 'appena al di sotto il livello stimato neutrale per l'economia, che non risulta né ...

Per Clarida - Fed - Tassi d'interesse vicini a livello neutro : "La politica monetaria in questa fase dell'espansione economica dovrebbe mirare a sostenere la crescita e la piena occupazione a livelli coerenti con i nostri obiettivi d'inflazione", ha aggiunto, ...

Uber sponsor della Federazione argentina : i Tassisti protestano : L'AFA ha siglato una partnership con Uber, che diventerà "sponsor digitale". Ma l'accordo ha generato polemiche e proteste da parte dei tassisti. L'articolo Uber sponsor della Federazione argentina: i tassisti protestano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Uber nuovo sponsor della Federazione argentina : i Tassisti protestano : L'AFA ha siglato una partnership con Uber, che diventerà "sponsor digitale". Ma l'accordo ha generato polemiche e proteste da parte dei tassisti. L'articolo Uber nuovo sponsor della Federazione argentina: i tassisti protestano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fed - board diviso. Potrebbe interrompere ciclo di rialzi dei Tassi da marzo : ... Il dispaccio d'agenzia, in cui vengono citate persone anonime con una posizione senior in seno alla Fed, dice che il dibattito sarà acceso all'interno del board di politica monetaria a marzo e a ...

Fed - Trump torna all'attacco : 'vorrei Tassi più bassi' : ... ha detto Trump, specificando che quello della Fed, rispetto al sell off visto in questo giorni dei titoli tecnologici, rappresenta un problema più grave per l'economia d'oltreoceano. La Fed ha ...