Swatch X You | l’orologio proprio come lo vuoi tu

vanityfair

: Uno Swatch totalmente personalizzabile? Oggi si può con i nuovi Swatch X You - libertfly : Uno Swatch totalmente personalizzabile? Oggi si può con i nuovi Swatch X You - ferrogioielli : E tu.. quale design sceglieresti per creare il tuo Swatch X You?? ?? #swatchXyou #SwatchThis #SwatchIT #SwatchFerroGioielli -

(Di lunedì 10 dicembre 2018)X YouX YouX YouX YouX YouX YouX YouX YouX YouDobbiamo dire la verità: bisogna essere davvero incontentabili, se tra le migliaia di modelli di orologi – divertenti, concettuali, dissacranti o minimal, in ogni caso sempre originali – cheha prodotto e venduto nel corso degli anni, non si è ancora riusciti a trovare quello giusto per sé. Quello che ci faccia dire: sì, è lui, nè più nè meno quello perfetto per me!Deve insomma essere a loro, ai più esigenti tra gli esigenti, che il brand svizzero ha pensato nel dare vita alla sua ultima trovata:X You. A loro, ma anche al plotone di inarrestabili e fedeli collezionisti (e sono tantissimi nel mondo) dell’accessorio sempre diverso da se stesso, disposti a tutto pur di possederne un modello nuovo. O, più semplicemente, a tutti quelli – e chi non rientra nella ...