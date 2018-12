Supplenze sul Sostegno: annus horribilis al Sud

scuolainforma

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Lesulnell’a.s. 2018/2019 sono aumentate in maniera esponenziale. Il dato che sorprende maggiormente è che le stesse sono in netto aumento anche al sud, dove per opinione comune in queste regioni (Sicilia e Calabria) le graduatorie sono state da sempre sature e inamovibili.Clamoroso exploit dellesulnelle regioni del sud Come messo in evidenza da molti sindacati di categoria e confermato anche dalla maggior parte delle fonti giornalistiche nazionali, l’anno scolastico in corso si sta confermato come un vero e proprioper quanto concerne lesu posti diIl problema maggiore è rappresentato proprio dall’anomalia che si evidenza nella mancanza di insegnanti con un duplice ‘deficit’ a cui spetta il gravoso compito da svolgere: la mancanza di abilitazione e del titolo di ...