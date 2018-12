Sul numero di dicembre - Gli sconti speciali delle Case

Corinaldo - i carabinieri correggono Conte e Salvini Sul numero di biglietti venduti : "Sono 680 i biglietti venduti e quasi 500 quelli staccati" per il dj set di Sfera Ebbasta alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove sono morte sei persone a causa della calca scatenata dall'utilizzo dello spray al peperoncino. Lo ha detto all'Ansa il comandante provinciale dei carabinieri di Ancona, Cristian Carrozza.VIDEO - Ancona, tragedia in discoteca, la testimone: "Tutti erano sopra di me, ero bloccata e piangevo"Ieri, 8 dicembre, ...

Tav - il viaggio Sulla Torino-Lione : le ragioni del sì e del no. “Ridurrebbe numero dei tir” - “Basta la linea esistente” : Dal 1990 il Tav è al centro del dibattito politico italiano. Nel corso degli anni, si sono succeduti nove governi, il progetto originale è stato modificato più volte, ma la linea non è stata ancora realizzata. Il Tav ancora oggi divide la politica, ma anche la comunità scientifica tra chi la ritiene un’opera indispensabile per lo sviluppo e la crescita economica e chi invece la ritiene un investimento inutile e dannoso. Ma a che cosa serve il ...

Juventus - Chiellini domina. Cancelo - un numero 10 Sulla fascia : Ecco i top e flop della Juventus nel big-match vinto sull'Inter per 1-0 con rete del solito Mandzukic. top - GIORGIO Chiellini - Il capitano in versione XXL, da serata di gala internazionale. Nel ...

Fq Millennium - Sul numero di dicembre l’imbucato speciale Luigi Franco racconta le sue due settimane e mezzo in Amazon : “In piedi da ore, sollevo una cesta dal nastro e me la metto davanti. Prendo il primo prodotto, lo scansiono e con una rotazione che a volte sfiora i 180 gradi lo metto a sinistra, in una delle dodici ceste che il computer mi indica. Prendo il prodotto successivo e obbedisco di nuovo al pc. Poi un altro ancora, veloce. La mente è svuotata, annullata dalla continua ripetizione degli stessi movimenti. Benché automatici, richiedono un’attenzione ...

L’amica geniale : numero puntate e altre 3 curiosità Sulla fiction di Rai Uno : L’amica geniale: quante puntate sono, dove è stata girata e cast attori Finalmente arriva su Rai Uno la serie più attesa dell’autunno: L’amica geniale! La fiction è tratta dall’omonimo libro di Elena Ferrante, diventato negli ultimi anni best seller in tutto il mondo. L’amica geniale, diretto dal regista Saverio Costanzo, andrà in onda a partire […] L'articolo L’amica geniale: numero puntate e altre 3 ...

Chi inquina ripara - il punto Sul danno ambientale in Italia : 217 casi - in Sicilia il maggior numero di istruttorie : Tra 2017 e 2018 Ispra e le Agenzie ambientali hanno seguito, per conto del Ministero dell’ambiente, le istruttorie di 217 casi di danno ambientale distribuiti su tutto il territorio nazionale. La Sicilia è la regione dove sono state aperte più istruttorie (38), seguita da Campania e Puglia (25), Toscana (18). Un numero totale in costante aumento negli anni per effetto delle crescenti indagini giudiziarie e di una più diffusa sensibilità pubblica ...

F1 – Spaventoso incidente ad Abu Dhabi per Hulkenberg : numerose capovolte e principio di fuoco Sulla Renault del tedesco [VIDEO] : Che spavento per Nico Hulkenberg al Gp di Abu Dhabi: terribile volo in pista per il tedesco della Renault Il Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione 2018 di F1, è iniziato con un clamoroso colpo di scena che ha lasciato tutti col fiato sospeso. Verso la fine del primo giro della corsa sul circuito di Yas Marina, Nico Hulkenberg è stato protagonista di un terrificante incidente. Dopo un contatto con Grosjean, la monoposto del tedesco ha ...

Intervista a Elisa Caroli di Lök Zine Sul nuovo numero tutto a colori : ... concentrarci meglio sulla produzione e sulla promozione, e fare in modo che Lök possa diventare un punto di riferimento per il mondo del fumetto e dell'illustrazione contemporanei. Sotto il punto di ...

Terremoto Sicilia : numerose scosse Sull'Etna (Biancavilla) avvertite nel catanese - 20 novembre 2018 : numerose scosse di Terremoto sono state avvertite alle prime luci dell'alba nel catanese, esattamente alle pendici meridionali dell'Etna, oggi 20 novembre 2018. Stando ai dati giunti dai...

Lazio - il ‘miracolo’ firmato Lotito : gestione oculata e riSultato sportivo - le indicazioni del numero uno biancoceleste : Stagione fino al momento importante per la Lazio, il club biancoceleste ha l’obiettivo di diventare sempre più protagonista fino al termine della stagione. Si tratta di una società sana che non fa mai il passo più lungo della gamba, merito di un grande presidente come Lotito. Ecco le dichiarazioni del numero uno biancoceleste al Corriere dello Sport: “in alcuni contesti calcio mi diverte ancora ma è diventato un lavoro e per ...

Oncologi in allarme per l'alto numero di fake news Sul cancro : È allarme tra gli Oncologi: gli italiani cercano sempre più spesso notizie sul web per contrastare il cancro, ignari di quante fake news girino sull'argomento. Il 33% degli Italiani cerca notizie online piuttosto che informarsi presso un professionista e la ricerca più gettonata è quella sulle diete che prevengono il cancro. Ormai è noto ai più che alla base della prevenzione ci sia l'alimentazione, ma non tutti i siti che trattano l'argomento ...

Francia - il governo non cede alla protesta : “Avanti con le tasse Sul carburante”. Sale a 400 il numero dei feriti. Nuovi blocchi : “Avanti con le tasse sulla benzina”. Il governo francese tira dritto e conferma i rincari sul carburante contro i quali ieri la Francia ha assisito al giorno nero dei giubbetti gialli, con scontri dalla Capitale ai confini che hanno provocato una vittima e oltre 409 feriti, di cui 14 gravi e 282 arresti. I disordini continueranno anche oggi: la giornata è iniziata con 40 blocchi sulle autostrade, dopo che in 3.500 manifestanti sono ...

[L'intervista] Il numero chiuso resta - gli aspiranti medici possono però contare Sulla realtà virtuale : Il sogno di migliaia di giovani di potersi iscrivere liberamente alla facoltà di medicina è durato un paio di ore. Giusto il tempo di imporre lo stop al passo in avanti del ministro dell'Istruzione e ...