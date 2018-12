Strage discoteca,gli indagati sono otto

: Strage in #discoteca: identificato minore che ha spruzzato spray - TgLa7 : Strage in #discoteca: identificato minore che ha spruzzato spray - tg2rai : Speciale #Tg2rai. Strage discoteca. Da #Corinaldo, il ministro dell'Interno @matteosalvinimi : ' 469 posti e 1300 t… - Agenzia_Ansa : Strage in discoteca ad #Ancona: identificato il ragazzo che ha spruzzato lo spray ://ow.ly/kw0i30mUQ9U -

"C'è un minorenne indagato,ma è solo un un atto dovuto.E' indagato a garanzia. La consistenza indiziaria sarà tutta da valutare".Così il procuratore per i minori delle Marche, riguardo alla tragegedia nelladi Corinaldo. "E' stato chiamato in causa da 3 persone,ma in modo generico",dice.La procura per i minori procede per "omicidio preterintenzionale,lesioni dolose, lesioni colpose". La procura di Ancona procede invece "per concorso in omicidio colposo aggravato".4 proprietari del locale, 3 titolari della società.(Di lunedì 10 dicembre 2018)