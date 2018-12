Strage discoteca | i pm | «Trovata la bomboletta di spray irritante | indagate 8 persone»

Strage discoteca - gli indagati sono otto : 17.00 "C'è un minorenne indagato,ma è solo un un atto dovuto.E' indagato a garanzia. La consistenza indiziaria sarà tutta da valutare".Così il procuratore per i minori delle Marche, riguardo alla tragegedia nella discoteca di Corinaldo. "E' stato chiamato in causa da 3 persone,ma in modo generico",dice.La procura per i minori procede per "omicidio preterintenzionale,lesioni dolose, lesioni colpose". La procura di Ancona procede invece "per ...

Sfera Ebbasta - il tatuaggio sul volto dopo la Strage in discoteca : la foto ‘provocazione’ : Un rapper da record, specializzato in trap, sul palco del ‘Lanterna Azzurra’ di Ancona, dove la notte tra sabato 8 e domenica 9 dicembre sono morte sei persone travolte dalla calca. Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, è il fenomeno del momento con tre album all’attivo e milioni di visualizzazioni su Youtube. 26 anni, originario di Cinisello Balsamo, il trapper si trova in giro per l’Italia con lo ‘Sfera ...

Strage in discoteca - duro scontro tra Paolo Crepet e il rapper Briga : 'Sfera ha responsabilità' : FUNWEEK.IT - La puntata di Domenica In del 9 dicembre si è aperta con la tragedia di Corinaldo , AN, dove nella nota discoteca Lanterna Azzurra, mentre 1400 persone attendevano l'arrivo di Sfera ...

Strage in discoteca - Alice è uscita dal coma. “Mamma - non lasciarmi più”. Le parole della 15enne - le lacrime della madre : Si chiama Alice ed è una di quelle ragazze presenti all’ospitata di Sfera Ebbasta alla “Lanterna azzurra” di Corinaldo. Oggi la giovane si è svegliata dal coma farmacologico indotto, ha dapprima guardato la madre, l’ha riconosciuta e ha detto: “Mamma, dammi la mano, non mi lasciare”. La ragazza, 15 anni, è ricoverata all’ospedale di Ancona dopo essere rimasta gravemente ferita nella tragedia di Corinaldo. Ieri si è risvegliata ...