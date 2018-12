Strage Corinaldo | altri 2 fermi per droga | ipotesi banda rapine

Corinaldo - altri 2 fermi per la Strage in discoteca : si segue la pista della banda di rapinatori : Altre due persone sono state fermate con l'accusa di possesso di droga in relazione alla tragedia di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove in sei hanno perso la vita alla discoteca Laterna azzurra prima del concerto di Sfera Ebbasta. Prende piede tra gli inquirenti l'ipotesi della banda di rapinatori che avrebbe utilizzato lo spray al peperoncino per scappare tra la folla.Continua a leggere

“Cara mamma…”. Strage discoteca - la lettera straziante delle figlie di Eleonora. La madre morta a Corinaldo durante il disastro : Della Strage di Corinaldo se ne è parlato a lungo e se ne parlerà ancora, per molto, molto tempo. Eppure un giorno anche questa ondata mediatica finirà e resteranno soltanto i ricordi dei familiari delle vittime; resteranno i morti, le colpe, i reati. Resteranno anche le lacrime di bambine senza madre, di figlie senza guida, costrette a vivere con un dolore costante. “Cara mamma, mi dispiace che sei morta”. Inizia così un biglietto ...

Sfera Ebbasta - la foto-provocazione della vergogna : cosa si è disegnato in faccia dopo la Strage di Corinaldo : Oltre la decenza. Sfera Ebbasta ha atteso poche ore prima di annunciare, via social, il suo 'gesto di cordoglio' per i 6 morti , cinque ragazzini e una mamma, alla discoteca Lanterna Azzurra di ...

Strage in discoteca a Corinaldo - in miglioramento 4 dei 7 feriti gravi - : Le condizioni di salute di 4 dei 7 rimasti gravemente feriti nella calca alla discoteca "Lanterna Azzurra" sono in lieve miglioramento. Ieri il fermo per droga di un 15enne che secondo testimoni ...

Ancona : Migliorano 4 dei 7 feriti gravi della Strage della discoteca di Corinaldo : Migliorano le condizioni di 4 dei sette giovani ricoverati in gravi condizioni dopo essere stati coinvolti nella calca che si e' scatenata, nella notte tra venerdì e sabato, nel 'Lanterna Azzurra ...

Corinaldo - Le Iene dedicano la puntata alle vittime coinvolte nella Strage : "Serata difficile" : Il giorno dopo la drammatica vicenda avvenuta a Corinaldo, la tv giustamente non vuole fare finta di nulla. Esattamente come per Portobello ieri sera, anche Le Iene hanno scelto la via più sobria e sentita per non dimenticare quanto successo: dedicando l'ultima puntata della versione domenicale del programma alle persone che ancora combattono tra la vita e la morte, a chi purtroppo ha perso la vita e alle famiglie che hanno subìto il ...

Strage discoteca Corinaldo - identificato minore che ha spruzzato spray : Strage discoteca Corinaldo, identificato minore che ha spruzzato spray Individuato grazie ai testimoni ma inquirenti precisano: "Accertamenti su diverse persone". Sei vittime e 7 feriti gravi: 15enne in rianimazione respira da sola. Carabinieri: "Il locale ha staccato solo 500 biglietti". Il Sindaco: ...

Strage a Corinaldo - una ragazza : 'Mi sono salvata grazie a un ramo' - : Una testimone che era nella discoteca "Lanterna Azzurra" ha raccontato: "Quelli sotto gridavano di non muovermi perché altrimenti loro non respiravano". Secondo un altro giovane, il locale vende ...

Strage di Corinaldo - identificato chi ha spruzzato lo spray urticante : «Voleva rubare una catenina» : Lo spray urticante al concerto di Sfera Ebbasta lo ha spruzzato un minorenne. È stato individuato ed identificato il minorenne che avrebbe spruzzato uno spray urticante all'interno della...

Strage Corinaldo - la banda dello spray urticante che deruba i giovani nella ressa : dal nostro inviato Corinaldo (An) C?è una banda dello spray al peperoncino che semina il panico nei concerti e nei luoghi affollati in Italia. Anzi, più realisticamente: ci sono...