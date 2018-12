huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Steve Bannon attacca Papa Francesco: 'Tenta di denigrare il populismo, è da disprezzare' - Ale___Cristina : RT @HuffPostItalia: Steve Bannon attacca Papa Francesco: 'Tenta di denigrare il populismo, è da disprezzare' - FerrettiTamara : RT @HuffPostItalia: Steve Bannon attacca Papa Francesco: 'Tenta di denigrare il populismo, è da disprezzare' - HuffPostItalia : Steve Bannon attacca Papa Francesco: 'Tenta di denigrare il populismo, è da disprezzare' -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Al contrario di quanto aveva fatto finora, questa voltaha sferrato un attacco frontale a. Dove? Nel numero in edicola questa settimana dello Spectator edizione americana, in un articolo a firma di Nicholas Farrell, "va alla guerra contro il".Secondo l''ex stratega della Casa Biancaè "coperto dal disprezzo" della gente.non è l'unico cattolico a criticare il, accusato di annacquare l'insegnamento cattolico. La posizione del pontefice sulla crisi dei migranti (ha detto che la loro dignità dei migranti dovrebbe essere una priorità) ha anche fatto arrabbiare molti cattolici,in Italia come negli Usa, come il recente suggerimento diche ilsemina l'odio e conduce a Hitler. "Queste cose - secondo- dimostrano che ilè dalla parte dell'élite e non dei ...