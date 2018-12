Stefano Sala svela cosa farà con Benedetta e Dasha dopo il GF Vip

lanostratv

: RT @xCaaarlaa: Sofia ha per mamma Dayane Mello e per padre Stefano Sala.... per ne queste sono già fortune #gfvip - Martyriccel92 : RT @xCaaarlaa: Sofia ha per mamma Dayane Mello e per padre Stefano Sala.... per ne queste sono già fortune #gfvip - francesgiant : RT @Lou_x__: Mi è appena venuto il desiderio di avere un figlio.. con Stefano Sala. #GFVIP - m3ngoni : RT @chenesaidime_: Stefano Sala insieme alla sua bambina è la cosa più bella del mondo #GFvip -

(Di lunedì 10 dicembre 2018)Mazza eshockati per le parole della mamma di lui Ilary Blasi ha voluto aprire la Finale del Grande Fratello Vip 3 con l’unica coppia arrivata veramente fino alla fine:Mazza e. La conduttrice ha infatti voluto informare i due concorrenti delle parole che la madre di lui avevato in settimana su. La mamma del modello sembrerebbe approvare la relazione che suo figlio potrebbe avere con la Mazza, affermando invece di non essere particolarmente entusiasta diDereviankina, specificando comunque di non conoscerla a pieno. Tali dichiarazioni hanno lasciatosenza parole: la ragazza infatti in diretta in un primo momento è apparsa molto spaesata e poi, incitata dalla Blasi, ha così affermato:“Io non la conosco personalmente, la stimo per quello che mi ha raccontatoe la ringrazio, ma non voglio ...