Steep X Games - recensione

eurogamer

: Steep X Games: X come gli sci che si incrociano in un trick. #recensione - Eurogamer_it : Steep X Games: X come gli sci che si incrociano in un trick. #recensione -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Ci siamo quasi. L'inverno è alle porte e una bianca coltre di neve sta per fare il suo emozionante ingresso nella più fredda stagione dell'anno.Per molti di noi significherà al massimo più tempo in casa, sessioni di gioco più lunghe e dolciumi ipercalorici da consumare al suono di campanelle, in attesa che il rosso Babbo ci porti i doni che abbiamo sperato. Niente male!Per altri invece male lo è: quelli per cui la neve non è altro che una pista su cui sfrecciare alla massima velocità sciando su tavole affilate, o la scusa per scalare le montagne per poi buttarsi giù salvati da un parapendio o da una tuta alare. E in, titolo di Ubisoft Annecy, la neve non si scioglie mai, neanche d'estate. Anzi, aumenta mese dopo mese, DLC dopo DLC.Read more…