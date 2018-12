Statali | premi in Bot invece che in euro?

Ipotesi premi di risultato agli Statali pagati in Bpt - ma Castelli smentisce : ROMA - Pagare i premi di risultato ai dipendenti pubblici in Btp italiani: è l'Ipotesi a cui il M5S starebbe lavorando in vista dell'arrivo della legge di bilancio al Senato. La notizia viene diffusa ...

Manovra - premi agli Statali pagati in BTp. Tensioni M5S-Lega su ecotassa : In giornata, poi, si accende la polemica: da una parte la sottosegretaria M5S all'Economia, Laura Castelli , che sottolinea: «La volontà del governo è quella di tenere» l'eco-tassa, «sta nel ...

Statali - ecco la riforma : premi ai dipendenti più graditi al pubblico : di Andrea Bassi Nella riforma della pubblica amministrazione alla quale sta lavorando il ministro della Funzione pubblica, Giulia Bongiorno, spunta a, sorpresa, anche una nuova regola sulla '...

