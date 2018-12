Startup italiane alla carica Il Ces a Las Vegas? È solo l' inizio

9 Startup italiane che investono in mobilità e internet of things : Tra i settori da tenere maggiormente d’occhio, quando si parla di startup, ci sono due settori molto differenti, che negli ultimi anni hanno cominciato a convergere. Il primo è la mobilità. Secondo il Worldwide semiannual mobility spending guide di Idc raggiungerà gli 1,8 miliardi di dollari entro 2022, con una forte spinta da parte da parte di nuovi device e app innovative. Il secondo settore è quello, ampio, dell’internet of things, che ...

Intesa Sanpaolo porta a Dubai Startup italiane green e innovative : Roma, 8 nov., askanews, - Intesa Sanpaolo continua a sostenere la crescita delle più promettenti startup italiane e sceglie Dubai per la nuova tappa di startup Initiative, il programma di ...

3 Startup italiane che in cerca di fondi per diventare grandi : Sono 130 le scaleup che si contano in Italia nell’ultimo anno. Si tratta di startup che hanno fatto un salto in avanti, a livello di numeri, strategia, chiarezza di business. Sono ancora poche ma devono essere monitorate, perché hanno grande potenzialità. Per questo attirano l’attenzione dei fondi, italiani e internazionali, interessati a investire per farle crescere. “Una scaleup è una starup che ha definito con chiarezza il proprio ...

Peptidi anticancro ed energia smart : le Startup italiane premiate alla gara europea sull'innovazione : All'Innoveit awards dell'Istituto europea per l'innovazione si distinguono due startup italiane specializzate nei settori della sanità e dell'energia

Perché a scaleup e Startup italiane serve un 'piano Marshall' da 2 miliardi : Fino a giugno le scaleup hanno raccolto tanti capitali quanto quelli allocati in tutto il 2017. Ma l'Italia è ancora dietro alle potenze tech europeee