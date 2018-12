Stadio Roma | giudizio immediato per Lanzalone

Stadio Roma - giudizio immediato per l’ex presidente Acea Alfredo Lanzalone : Il gip di Roma ha accolto a richiesta della Procura di giudizio immediato per Alfredo Lanzalone, coinvolto nell’inchiesta sul nuovo Stadio, fissando il processo al prossimo 5 marzo. Nei suoi confronti la Procura contesta il reato di corruzione. Lanzalone, difeso dall’avvocato Giorgio Martellino, si trova dal giugno scorso agli arresti domiciliari. Nell’indagine sono coinvolte altre 19 persone, tra cui il costruttore Luca Parnasi, per i quali il ...

Stadio della Roma - il gip dice sì all'immediato : Lanzalone a processo il 5 marzo : Insieme all'ex presidente di Acea alla sbarra anche il suo collega nello studio legale, Luciano Costantini e per Fabio Serini, commissario straordinario dell'Ipa

Stadio della Roma - chiesto il giudizio immediato per Lanzalone : Insieme all'ex presidente di Acea, chiesto il processo anche per il suo collega nello studio legale, Luciano Costantini e per Fabio Serini, commissario straordinario dell'Ipa

De Priamo : resoconto politecnico conferma nostri dubbi su Stadio Roma : Roma – “Il parere richiesto dalla sindaca Raggi come ‘due diligence’ rispetto alla vicenda del progetto sullo stadio di Tor di Valle, a quanto si apprende, conferma in pieno le criticita’ che Fdi, nel votare contro la delibera della Raggi cosi’ come contro quella precedente di Marino e Caudo, aveva manifestato anche attraverso la presentazione di emendamenti inesorabilmente bocciati. In particolare avevamo ...

Nuovo Stadio della Roma - ignorato un punto fondamentale : Il Politecnico di Torino, sul tema del traffico legato al progetto del Nuovo stadio di proprietà della Roma, non poteva usare un aggettivo più appropriato e chiarificatore: catastrofico. Non che ci ...

Stadio Roma - Raggi : 'No allarmismi' : Nuove ombre sul progetto di Tor di Valle dopo che il Politecnico di Torino ha analizzato in termini molto negativi il tema della viabilità legato al nuovo Stadio della Roma. Ma la sindaca della ...

Casu : 5S hanno gettato grande chance con Stadio della Roma : Roma – “Quello attuale e’ un progetto catastrofico, ma va detta una cosa chiara: e’ il progetto di questa amministrazione. Quello precedente, dell’ex assessore Giovanni Caudo, ora presidente del III Municipio, teneva insieme le opere pubbliche che servivano insieme allo stadio”. “La balla spaziale dell’amministrazione M5s e’ questa: loro dicevano che si sarebbero occupati delle buche e ...

Stadio Roma - niente bollino blu e pesante bocciatura : Il Comune di Roma ha provato ad ottenere il bollino blu da parte del Politecnico di Torino per il progetto Stadio Roma, ma il responso del Dipartimento Trasporti dell’Ateneo torinese è stato molto negativo, definendo il quadro addirittura “catastrofico”. La relazione firmata dal professore Bruno Dalla Chiara ha bocciato i tagli delle opere pubbliche di mobilità pubblica e privata proposti dall’Amministrazione 5Stelle per ...

Stadio Roma - dubbi del Politecnico di Torino. Raggi : niente allarmismi | : Nella relazione preliminare sui flussi di traffico del progetto di Tor di Valle, arrivata in Campidoglio, si mettono in risalto diverse criticità, con carenze che riguardano le aree esterne e il ...

Stadio Roma - Politecnico di Torino : quadro catastrofico per viabilità - : Nella relazione preliminare sui flussi di traffico del progetto di Tor di Valle, arrivata in Campidoglio, si mettono in risalto diverse criticità, con carenze che riguardano le aree esterne e il ...

'Stadio Roma - quadro catastrofico'. La sindaca Raggi : 'Niente allarmismi' : Il Politecnico di Torino ha diffuso uno studio sui flussi di traffico del progetto di Tor di Valle, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma: il quadro è 'catastrofico'. Stando al documento ...

Raggi : nessun allarmismo su Stadio Roma - esito è solo prima bozza : Roma – “No, assolutamente. Non farei allarmismi, come sapete ho voluto una due diligence per riesaminare gli esiti della conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato tutte le istituzioni. Al momento e’ stato rilasciato un primo ‘draft’ sul quale ci sono delle valutazioni in corso”. “Quando ci sara’ poi la relazione finale capiremo come andare avanti con tutte le istituzioni ...

Roma - Raggi : stop progetto Stadio? assolutamente no : Roma, 6 dic., askanews, - La relazione del Politecnico di Torino sulla viabilità legata allo Stadio della Roma a Tor di Valle non bloccherà il progetto. Lo ha assicurato la sindaca di Roma Virginia ...

Stadio Roma : Grancio (demA) “Politecnico Torino conferma impatto catastrofico” : STADIO ROMA: Grancio (demA) “Politecnico Torino conferma impatto catastrofico sul traffico, ora Giunta Raggi revochi gli atti di approvazione”. “Lo studio trasportistico del Politecnico di Torino boccia, senza possibilità di appello, l’operato dell’Amministrazione capitolina in merito al nuovo STADIO di Tor di Valle. Ora la Giunta Raggi deve revocare l’iter di un progetto insostenibile dal punto di vista urbanistico e gravato dai troppi dubbi ...