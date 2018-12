Ssd Roma VIII calcio | I cat | il neo arrivato Bandiera | «Col Valle Martella una

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Di Mena verso il Valle Martella : «Siamo rimaneggiati - ma non molliamo» : Roma – Ha fatto diversi danni la trasferta di San Cesareo alla Roma VIII. Non solo l’1-0 abbastanza ingiusto maturato a favore dei padroni di casa dello Sporting, ma anche ulteriori “tegole” in vista della prosecuzione della stagione e nello specifico del match clou di domenica sul campo di casa contro il Valle Martella. Patrizi e Cristelli sono stati espulsi nel corso della ripresa e non saranno certamente del match e quasi sicuramente ...

Ssd Roma VIII (calcio - Juniores prov.) - Paris Borzetti : «A Setteville per dare il massimo» : Roma – La Juniores provinciale della Roma VIII sta per giocare una sfida complicata, uno snodo molto importante della sua stagione. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso, infatti, saranno ospiti del Setteville Caserosse che in questo momento è seconda in classifica a tre punti dal Colonna capolista, ma con una gara giocata in meno. «Sarà una partita tosta, ma noi daremo il massimo per uscire con dei punti da questa sfida» promette il ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Antunes torna al gol : Ssd Roma VIII (calcio, I cat.), Antunes torna al gol: «Con la Semprevisa la nostra miglior gara» La sosta non programmata non ha nuociuto alla Roma VIII. La squadra di mister Fabrizio Fiaschetti ha colto il suo secondo successo consecutivo: dopo il 2-0 sul campo del Casilina, ecco quello decisamente più pesante ottenuto tra le mura amiche contro la Semprevisa, capolista assieme al Valle Martella prima di questo turno di campionato. Il 2-1 finale ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Fiaschetti : «La fiducia cresce - coi giusti innesti possiamo giocarcela» : Roma – La sosta forzata ha frenato la rincorsa della Prima categoria della Roma VIII. Il gruppo di mister Fabrizio Fiaschetti, reduce dal successo sul campo del Casilina per 2-0, è pronto a riprendere il “filo del discorso” dal fondamentale match interno di domenica prossima contro la Semprevisa, al momento al comando assieme al Valle Martella. «Una squadra molto ben allenata da mister Giovarruscio e decisamente attrezzata – avverte ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - il ds Fagotti : «Bella vittoria sul Casilina. Sui fatti di San Basilio…» : Roma – La Roma VIII rompe un incantesimo che durava da quattro partite (due sconfitte e due pareggi molto sfortunati) e torna alla vittoria. I ragazzi di mister Fabrizio Fiaschetti hanno sbancato il vicino campo del Casilina per 2-0 grazie alle reti di Ciferri e De Palma su rigore. «Abbiamo giocato un ottimo primo tempo – dice il direttore sportivo Roberto Fagotti – Oltre a segnare con Ciferri, che finalmente si è sbloccato, abbiamo creato ...

Ssd Roma VIII (calcio - Juniores prov.) - Gramiccia : «Siamo forti e possiamo risalire in classifica» : Roma – Non è stata accompagnato dalla sorte l’avvio di stagione della Juniores provinciale della Roma VIII. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso hanno sfoderato delle buone prestazioni, talvolta senza essere premiati dal verdetto del campo. E’ il caso (anche) dell’ultimo turno, quando la prima squadra giovanile del club capitolino ha impattato 1-1 sul campo del Segni. «Un pareggio che ci sta molto stretto – dice il vice capitano Andrea ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Conte dopo l’1-1 con lo Scalambra Serrone : «Pari che ci va stretto» : Roma – La Prima categoria della Roma VIII ha finalmente riabbracciato i suoi tifosi. Domenica la squadra capitolina ha potuto giocare a porte aperte la sfida casalinga contro l’ex capolista Scalambra Serrone, visto che è stata messa alle spalle la squalifica rimediata per i noti fatti della scorsa stagione. l’1-1 finale, arrivato a qualche minuto dal termine grazie ad un inserimento di Di Mena sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dovrebbe ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) in cerca della scossa - Buonocore : «Domenica arriva lo Scalambra…» : Roma – In tema di Halloween, sembra essere un inizio di stagione “stregato” per la Roma VIII. La squadra di mister Fabrizio Fiaschetti ha conquistato appena quattro punti in cinque gare, ma probabilmente ne avrebbe meritati di più. Ne è convinto Franco Buonocore, esterno d’attacco classe 1990 che domenica scorsa a Monteporzio è stato schierato da mezz’ala nei tre di centrocampo. «Nelle ultime due partite avremmo dovuto fare bottino pieno e ...

Ssd Roma VIII (calcio - Juniores prov.) - Trombetti : «Questa prima vittoria ci voleva proprio» : Roma – La Juniores provinciale della Ssd Roma VIII ha centrato la prima vittoria stagionale. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso hanno violato il campo del Consalvo con un bel 4-2 dopo aver rimediato due sconfitte nelle prime due gare. «Ci voleva proprio questa vittoria – dice l’esterno offensivo classe 1998 Daniel Trombetti, autore del gol del momentaneo 3-2 – Siamo andati due volte sotto nel corso del primo tempo quando abbiamo giocato ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Supino : «D’ora in poi ogni pareggio sarà una mezza sconfitta» : Roma – Una scossa alla Roma VIII. Il portiere classe 1998 Clemente Supino incita se stesso e l’ambiente del club capitolino: «La classifica è corta e il nostro inizio zoppicante non ci vede comunque troppo lontani dalle prime posizioni. Il girone è molto più equilibrato rispetto alla passata stagione, non c’è una squadra che domina sulle altre in maniera evidente. Ma è chiaro che, d’ora in poi, ogni pareggio lo dobbiamo prendere come una ...