Squadra dell' anno UEFA | al via le votazioni | spazio a 7 giocatori della Serie A

Uefa - la Squadra dell'anno : quattro della Juventus tra i 50 candidati : TORINO - Ci sono quattro calciatori della Juventus tra 50 candidati dell'Uefa per la 'squadra dell'anno'. Il club bianconero è quello italiano più rappresentato davanti a Roma , 2, e Napoli , uno, . ...

Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°13 che verrà annunciata mercoledì 12 dicembre Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di questo fine settimana e che, quindi, potrebbero far parte

Roma - pugno duro della società : Squadra in ritiro : Roma - 'In ritiro a tempo indeterminato'. Il pareggio di Cagliari , un 2-2 maturato con la squadra incapace di difendere il doppio vantaggio e i sardi in gol al 95' nonostante la doppia espulsione, ...

Amici 18 - lo speciale del sabato dell'8 dicembre 2018 : la Squadra di Sparta vince la sfida : ...

Serie A Genoa - Prandelli si presenta : «Voglio una Squadra compatta» : GENOVA - Cesare Prandelli entra ufficialmente nel mondo Genoa : l'ex allenatore della Fiorentina e ct della Nazionale è stato presentato ufficialmente alla stampa come nuovo tecnico rossoblu. Suo anfitrione è stato il dg Giorgio Perinetti : "Non devo ...

La gara dello Stadium lancia… l’Inter - la Squadra di Spalletti gioca con personalità : Juventus da record - i tre punti di forza per Allegri : Si è aperta nella giornata di ieri la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha regalato emozioni nel big match tra Juventus ed Inter. Continua la marcia inarrestabile, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato 14 vittorie su 15 partite, un percorso straordinario, solo il Genoa è riuscito a fermare i bianconeri. Anche la partita di ieri ha dato indicazioni per il proseguo della stagione, la Juventus ...

Si è spento Gigi Radice allenatore - del Torino-scudetto del '76 - l'ultimo della Squadra granata : Lutto nel mondo del calcio. E' morto dopo una lunga malattia Gigi Radice. L'allenatore dell'ultimo scudetto del Torino, l'unico del dopo Superga nel 1976, aveva 83 anni. Tra gli allenatori più innovativi della sua epoca, ha guidato anche Inter, Milan, Bologna, Roma e Fiorentina. Il suo Torino segnò un'epoca. La sua squadra esprimeva un gioco moderno e per due anni, non sono quello dello scudetto, fu esemplare e apprezzata in tutti ...

Lazio - cena di Squadra in un ristorante della Capitale : I giocatori della Lazio hanno interrotto per qualche ora il ritiro in vista della sfida contro la Sampdoria. Lo hanno fatto ritrovandosi a cena in un ristorante della Capitale. Con loro anche staff ...

Mercoledì 5 dicembre alle 16 EA Sports ha annunciato il nuovo "Team of the Week" di Fifa 19! Ecco i giocatori che fanno parte del TOTW 12, l'undicesima Squadra della Settimana della modalità Fifa Ultimate Team! Fifa 19 TOTW 12 – La Squadra della settimana di oggi, 5 dicembr Ecco la Squadra della Settimana n°12! Undici iniziale

Gran Galà del calcio AIC 2018 – Tutti i premi della serata : Juve Squadra dell’anno - Icardi miglior giocatore : Nella serata in cui è stato assegnato a Modric il Pallone d’Oro, va in scena anche il Gran Galà del calcio AIC 2018: ecco Tutti i premi Nella serata del Pallone d’Oro, anche la serie A assegna i propri riconoscimenti nel corso del Gran Galà del calcio AIC. Una cerimonia piena di ospiti d’eccezione, caratterizzata dalla consegna dei premi per i migliori giocatori della passata stagione. Eccoli nel dettaglio miglior ...

Lazio - pugno duro della società : Squadra in ritiro punitivo : Lazio, squadra in ritiro dopo il pareggio di ieri contro il Chievo Verona, misure drastiche decise da Lotito con l’appoggio di Inzaghi La Lazio non sa più vincere. Tre pareggi consecutivi in campionato ed una sconfitta in Europa League hanno acceso un campanello d’allarme non da poco e la società laziale ha deciso di passare alle maniere forti. Il patron Lotito, d’accordo con il tecnico Simone Inzaghi, hanno deciso che la ...

Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°12 che verrà annunciata mercoledì 5 dicembre Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di questo fine settimana e che, quindi, potrebbero far parte