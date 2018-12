Spray urticante in una scuola a Pavia | trenta studenti in ospedale

Pavia - Spray urticante al peperoncino spruzzato a scuola : 30 persone soccorse : A due giorni dalla tragedia di Corinaldo, dove sei persone sono rimaste uccise a causa del panico scatenato dopo la diffusione di una sostanza urticante, in una scuola a Pavia il 118 ha soccorso trenta ragazzi a causa dell’uso di uno spray al peperoncino. L’Azienda regionale emergenza-urgenza ha riferito che le ambulanze sono arrivate all’Istituto tecnico industriale G. Cardano in via Verdi. Secondo quanto si è appreso, due 15enni ...

Discoteca Corinaldo - chi ha spruzzato lo Spray urticante?/ Video - minore fermato : droga e contanti - IlSussidiario.net : Corinaldo, chi ha spruzzato lo spray al peperoncino? Identificato minorenne della provincia di Ancona che avrebbe agito in solitario, fermato per droga.

Corinaldo - il ragazzo sospettato di aver usato lo Spray urticante in stato di fermo per droga : Il ragazzino - che è residentenella provincia - sarebbe stato identificato sulla base delletestimonianze e non sarebbe stato ancora sentito dalla Procuradei Minorenni. Si troverebbe però in stato di fermo per droga. Ma quella dello spray non è l'unica pista che viene seguita dagli inquirenti

Più vie sulla tragedia della discoteca di Corinaldo : non solo Spray urticante. I nomi dei 6 morti : Quello che purtroppo è fin troppo chiaro è che nella notte in cui centinaia di giovani aspettavano il cantante Trap Sfera Ebbasta nella Lanterna Azzurra di Corinaldo, hanno perso la vita una donna e 5 ragazzi. Per ora la via che fa più parlare è quella del ragazzino di 15 anni, identificato, che avrebbe spruzzato dello spray urticante tra la folla per rubare una catenina. Al momento è sotto stato di fermo per la droga che la polizia ha ...

Strage in discoteca - identificato chi ha usato lo Spray urticante. ?Il Dj accusa : «Lo ha fatto per rubare» : Chi ha causato l'innesco della tragedia ha un nome. Gli investigatori hanno identificato il minorenne che avrebbe spruzzato uno spray urticante all'interno della discoteca Lanterna...

Strage di Corinaldo - identificato chi ha spruzzato lo Spray urticante : «Voleva rubare una catenina» : Lo spray urticante al concerto di Sfera Ebbasta lo ha spruzzato un minorenne. È stato individuato ed identificato il minorenne che avrebbe spruzzato uno spray urticante all'interno della...

